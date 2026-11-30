استعاد الفنان المصري أحمد حلمي جانباً من ذكريات طفولته، كاشفاً تفاصيل تعرُّضه للتنمر بسبب كبر حجم أذنيه، وذلك عبر منشور ساخر شارك به متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع النجاح الكبير الذي يحققه فيلمه الجديد (حدوتة) في دور العرض.

ونشر حلمي عبر حسابه على (إنستغرام) صورتين؛ إحداهما من طفولته والأخرى حديثة، مستجيباً لأحد التحديات المتداولة على المنصة، حيث روى تجربته مع التنمر بروح كوميدية، قائلاً إن أذنيه كانتا سبباً لتعليقات الآخرين في صغره، مضيفاً مازحاً: «وداني بس مكنتش بسمعهم بالرغم إنها كبيرة».

وربط الفنان بين مشاركته في الترند والنجاح الجماهيري للفيلم، إذ كتب ساخراً: «حدوته حلمي عملت مية مليون.. أُمّال لو حكيت الحدوته بتاعتي»، قبل أن يوجه الدعوة إلى الفنانة منى زكي، وأحمد بسيوني، وحمدي الميرغني للمشاركة وسرد قصصهم الشخصية.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه فيلم (حدوتة) تصدر شباك التذاكر المصري، الذي يشارك في بطولته إلى جانب أحمد حلمي كلٌّ من أمينة خليل، وماجد المصري، وخالد الصاوي، ورحمة أحمد، ومحمد عبدالعظيم.

وتدور أحداث «حدوتة» حول رجل فقد والديه في سنواته الأولى، ونشأ لدى أسرة بديلة، قبل أن تقوده ظروف الحياة إلى سلسلة من المفارقات والمواقف الكوميدية التي تُحدث تحولات كبيرة في مسار حياته.