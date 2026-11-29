عاد الفنان اللبناني الوليد الحلاني إلى إحياء الحفلات الغنائية، مساء السبت 28 نوفمبر 2026، في أول ظهور فني له منذ حادث السير الذي تعرض له في بيروت خلال نوفمبر الجاري، وأسفر عن وفاة أحد المارة، وذلك بعد فترة توقف اضطر خلالها إلى إلغاء ارتباطاته الفنية.

واعتلى الحلاني المسرح في لبنان لإحياء حفل تزامن مع احتفالات موسم الأعياد، مستأنفًا نشاطه الفني بعد نحو أسبوعين من الابتعاد عن الأضواء، على خلفية الحادث الذي وقع عند مدخل نفق صائب سلام في العاصمة اللبنانية.

توقف فني بسبب الحادث

وكان الحلاني قد أعلن في 15 نوفمبر الجاري إلغاء حفلاته وارتباطاته الفنية المقررة خلال الشهر، عقب الحادث، الذي ترك أثرًا نفسيًا صعبًا عليه، بحسب ما كشف في رسالة نشرها عبر حساباته، وصف فيها التجربة بأنها من أقسى اللحظات التي مر بها.

وأعرب الفنان اللبناني عن حزنه وأسفه إزاء الواقعة، مقدمًا التعازي إلى عائلة الشخص الذي توفي إثر الحادث، قبل أن يقرر الابتعاد مؤقتًا عن نشاطه الفني.

أحدث أغنياته

وعلى صعيد أعماله الغنائية، طرح الحلاني خلال العام الجاري أغنية «عيوني» في أكتوبر الماضي، من كلمات وألحان كارل حسين، فيما سبقها بأغنية «زينة» التي أصدرها في أغسطس 2026.

3 أعمال غنائية جديدة

وكان الفنان اللبناني قد كشف في سبتمبر الماضي عن استعداده لطرح ثلاثة أعمال غنائية جديدة، تتنوع بين الرومانسي والشعبي، بينها أغنية من كلمات وألحان كارل حسين، وأخرى شعبية بعنوان «الطير الحر»، إلى جانب أغنية «أنا نص الدني».

ويترقب جمهور الوليد الحلاني استكمال نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة، وطرح الأعمال الجديدة التي سبق أن أعلن عن تحضيرها، بعد عودته إلى المسرح من جديد.