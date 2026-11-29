طمأنت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي جمهورها على حالتها الصحية، بعد تعرضها لإصابة في الوجه استلزمت إجراء 3 غرز طبية أعلى العين، إثر سقوط قطعة حديدية على رأسها، مؤكدة أن إصابتها بسيطة، وأن حالتها مستقرة.

وقالت رانيا فريد شوقي، في تصريحات لـ«عكاظ»، إن الإصابة مرت بسلام، لكنها تعيش حالة من الحزن والتأثر النفسي بسبب حادث دائري الوراق، الذي خلّف ضحايا وأثار حالة واسعة من الحزن بين المصريين.

وأضافت أن ما تعرضت له لا يستدعي القلق مقارنة بما يواجهه ضحايا الحادث وأسرهم، مشيرة إلى أن الجميع يحاول تقديم المساعدة للمتضررين وتقديم الدعم لهم قدر المستطاع.

تفاصيل إصابة رانيا فريد شوقي

وكانت الفنانة قد أثارت قلق متابعيها، بعدما ظهرت في مقطع مصور عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بمنصة «إنستغرام»، واضعة ضمادة طبية أعلى حاجبها، واكتفت بالتعليق: «الحمد لله، قدر ولطف»، مع توجيه الشكر إلى طبيبها المعالج، دون الكشف عن تفاصيل الإصابة.

وأثار ظهورها تساؤلات جمهورها بشأن طبيعة ما تعرضت له، خصوصاً أنه جاء بعد أيام من احتفالها بزفاف ابنتها الكبرى فريدة، قبل أن تكشف لاحقاً عن ملابسات الإصابة وتطمئن متابعيها على استقرار حالتها الصحية.

زفاف ابنتها يجمع نجوم الفن

وعلى صعيد آخر، احتفلت رانيا فريد شوقي بزفاف ابنتها الكبرى فريدة، في 20 نوفمبر الجاري، خلال حفل أقيم بقصر محمد علي، وسط حضور لافت لعدد من نجوم الفن وأصدقاء العائلة.

وشهد الحفل حضور ليلى علوي، وإلهام شاهين، وصابرين، وروجينا، وماجدة زكي، وجميلة عوض، وناهد السباعي، إلى جانب أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، وعدد آخر من الفنانين.