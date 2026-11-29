تحدث الفنان المصري خالد الصاوي عن تجربته السابقة مع المنشطات، كاشفاً التأثيرات السلبية التي تركتها على صحته وحالته البدنية، ومشيراً إلى أنه اضطر إلى مقاومة آثارها بعدما أدرك حجم الضرر الذي تسببت فيه، وانعكاس ذلك على حياته اليومية ومشواره الفني.

اللجوء للمنشطات

وقال الصاوي، في تصريحات إعلامية: «لم أكن أميل إلى تعاطي المواد المخدرة التي تؤدي إلى فقدان السيطرة، لكني لجأت في فترة سابقة إلى المنشطات، وتجربتي معها لم تكن إيجابية، بل تسببت في استنزاف طاقتي وتغيير نمط حياتي بصورة ملحوظة».

وأضاف تأثير تلك المواد امتد إلى عملي الفني، إذ شاركت في تقديم بعض الأدوار وأنا تحت تأثير المنشطات، ما انعكس على مظهري الخارجي وجعلني أبدو مرهقاً، لافتاً إلى إدراكه مع الوقت حجم التأثير الذي تركته هذه التجربة على صحته وحيويته، وبدأ في مقاومة آثارها والتخلص من تبعاتها.

تحذير من التجربة

وحذر الصاوي من تجربة هذه المواد أو الانسياق وراء الاعتقاد بأنها تساعد على زيادة النشاط أو القدرة على العمل، مؤكداً بأنها ليست أمراً جيداً أو صحياً، وأن ما مر به دفعه إلى تحذير الآخرين من تكرار التجربة نفسها، حفاظاً على صحتهم وحياتهم.

الصاوي

ويُعد خالد الصاوي واحداً من أبرز الفنانين الذين قدموا تجارب متنوعة في السينما والدراما المصرية، ونجح على مدار مشواره في الانتقال بين أنماط تمثيلية مختلفة، وقدم الأدوار الكوميدية والتراجيدية والشخصيات المركبة، مستنداً إلى قدرته على تقديم تفاصيل الشخصيات التي يجسدها، وهو ما جعله حاضراً في عدد كبير من الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور.

ولم تقتصر تجربة الصاوي الفنية على التمثيل فقط، بل خاض أيضاً تجارب في التأليف والإخراج، وبدأ علاقته بالفن من خلال المسرح، قبل أن ينتقل إلى السينما والتلفزيون، ويصبح أحد الوجوه المعروفة في الوسط الفني.

ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها «عمارة يعقوبيان» و«الجزيرة» و«كده رضا» و«كباريه» و«الفرح» و«الفيل الأزرق»، كما قدم عدداً من المسلسلات التلفزيونية، من بينها «أهل كايرو» و«قانون المراغي» و«القاهرة كابول»، إلى جانب أعمال أخرى تنوعت فيها أدواره بين الشخصيات الرئيسية والمساندة.