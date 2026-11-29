عادت أزمة مقتنيات الفنان المصري الراحل أحمد زكي إلى الواجهة مجدداً، بعد تصريحات للمحامي بلال عبدالغني التي اتهم من خلالها الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بالاستيلاء على بعض مقتنيات الفنان خلال زيارة شقته وتصوير حلقة تلفزيونية من داخلها.

وفيما أكد عبدالغني تحريك دعوى قضائية ضد الإبراشي على خلفية الواقعة، قبل أن يتم حفظها عقب وفاته، قالت منى عطية شقيقة أحمد زكي: «ما قاله المحامي لا أساس له من الصحة، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي لم يسرق أية متعلقات أو مقتنيات، بل هو من الإعلاميين القلائل الذين كانوا على تواصل دائم معي لمساعدتي في الحصول على مقتنيات شقيقي بشكل كامل».

إلغاء التوكيلات

كما استنكرت عطية استمرار المحامي بلال عبدالغني في الحديث باسم أسرة أحمد زكي، رغم أنه لم يعد ممثلاً قانونياً لها منذ فترة طويلة، بعد إلغاء جميع التوكيلات الصادرة له.

رامي بركات

واتهمت شقيقة أحمد زكي رامي بركات الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، بالمسؤولية عن ضياع بعض المقتنيات، موضحة بأنه تولى نقلها إلى مكان آخر عقب بيع شقة الفنان، التي كانت تضم متعلقاته الشخصية والفنية، مؤكدة عدم تنازلها عن حقها، ولجوئها إلى القضاء.

وأكدت بأنها ما زالت تطالب بالحصول على مقتنيات شقيقها، من أجل الحفاظ عليها، وفقاً للوصية التي أوصاها بها أحمد زكي قبل وفاته، وليست في حاجة بأن يقوم أي نجم بشراء تلك المقتنيات، مثلما عرض عليها الفنان محمد رمضان، لأن كل ما يهمها هو حفظ تراث نجم كبير بحجم أحمد زكي، ولا يهدف الأمر لأي ربح مادي من وراء تلك المقتنيات.

مقتنيات أحمد زكي

وأعلنت وزارة الثقافة المصرية في نوفمبر 2024، احتفاظها بجزء من مقتنيات أحمد زكي، تسلمته في ديسمبر 2020، بعد وفاة نجله الفنان هيثم أحمد زكي في 2019.

وتوفي أحمد زكي في 27 مارس 2005، عن عمر يناهز 58 عاماً، بعد معاناته من سرطان الرئة، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وشيعت جنازته من أحد المساجد الكبرى بمنطقة المهندسين بالجيزة، ودفن بمقبرته بالقاهرة.