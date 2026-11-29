كشفت الفنانة نوال عن استعدادها للتعاون مجدداً مع الفنان اللبناني فضل شاكر في ديو غنائي جديد، بعد مرور نحو 25 عاماً على آخر تعاون فني جمعهما من خلال أغنية «أحاول».

علاقة أخوية

وقالت نوال، في تصريحات على هامش حفلها الأخير في الإمارات: «تربطني بفضل شاكر علاقة أخوية قوية»، معربة عن سعادتها الكبيرة بلقائه بعد سنوات من الغياب، وقالت: «مش مصدقة إني شفته».

وأضافت لا أفضل الظهور والتعاون مع عدد كبير من الفنانين، إلا أن فضل شاكر يمثل حالة استثنائية بالنسبة لي، مؤكدة وجود نية لتقديم أغنية جديدة تجمعهما خلال الفترة القادمة، دون الكشف عن موعد طرحها أو تفاصيل العمل.

إطلاق سراح

وتأتي تصريحات نوال بالتزامن مع التطورات القضائية التي شهدتها قضية شاكر، الذي غادر السجن بعد نحو 9 أشهر من توقيفه على خلفية القضايا الأمنية المرتبطة بأحداث عبرا التي وقعت في 2013.

وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2025، بعدما سلّم شاكر نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني، بعد نحو 12 عاماً قضاها داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بعيداً عن الملاحقات القضائية والأحكام الغيابية الصادرة بحقه.

وفي 8 يوليو 2026، وافقت المحكمة العسكرية اللبنانية على إخلاء سبيله في أربع قضايا أمنية، من بينها قضية أحداث عبرا، مقابل كفالات مالية بلغت 500 مليون ليرة لبنانية، مع استمرار الإجراءات القضائية في القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وجاء قرار إطلاق سراح فضل شاكر عقب طلب تقدمت به محاميته، استند إلى دفوع قانونية وإفادات وشهادات في ملف القضية، إلى جانب تقارير طبية أشارت إلى تدهور حالته الصحية وحاجته إلى الرعاية والمتابعة الطبية.

وفي 15 يوليو 2026، أصدرت المحكمة العسكرية قراراً برفع منع السفر المفروض عليه وإعادة جواز سفره، مع إلزامه بحضور جلسات المحاكمة المقبلة.