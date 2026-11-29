منع الأطباء الزيارات عن الفنانة المصرية نجوى فؤاد حرصاً على حالتها الصحية ولمنحها فرصة للراحة والتعافي بعد خضوعها لعملية جراحية في الظهر.

علاج طبيعي

وكشفت مساعدة الفنانة نجوى فؤاد عن آخر تطورات حالتها الصحية، مشيرة إلى أنها لا تزال تخضع لجلسات العلاج الطبيعي، في محاولة لاستعادة قدرتها على الحركة بصورة طبيعية، إلا أن تحسن حالتها يسير بشكل بطيء خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن الأطباء المعالجين قرروا منع الزيارات عنها داخل منزلها في الوقت الحالي، حرصاً على حالتها الصحية ومنحها فرصة للراحة والتعافي.

وأعربت عن أمنياتها بتحسن حالتها الصحية خلال الأيام المقبلة، واستعادة عافيتها وقدرتها على الحركة، حتى تتمكن من العودة إلى حياتها الطبيعية والتواصل مجدداً مع جمهورها ومحبيها.

جراحة في الظهر

وسبق أن كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن خضوعها لعملية جراحية في الظهر، موضحة أنها أجرت الجراحة وبدأت بعدها مرحلة التعافي، مطالبة جمهورها بالدعاء لها حتى يمن الله عليها بالشفاء واستعادة صحتها.

وأجريت العملية بعد معاناة نجوى من آلام شديدة أثرت على قدرتها على الحركة بصورة طبيعية، وأصبحت بسببها غير قادرة على ممارسة أنشطتها اليومية المعتادة، وهو ما انعكس على تفاصيل حياتها داخل المنزل.