فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن توقيف الفنانة السورية ريم السواس في لبنان ما تسبب في غيابها عن حفلها في الإمارات، نفت السواس توقيفها أثناء عبورها وزوجها حاجز المدفون، مرجعة غيابها عن الحفل إلى تأخر تسليم جواز سفرها من مكتب التأشيرات.

شائعات مغرضة

وأكدت السواس في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي عدم احتجازها في لبنان، واصفاً ما نُشر حول تورطها في قضايا مخالفة للقانون بأنه محض شائعات مغرضة وأخبار عارية من الصحة.

وأضاف البيان أن السواس، وفرقتها الموسيقية وكامل فريق العمل المرافق لها، يلتزمون التزاماً تاماً باحترام القوانين والأنظمة في مختلف البلدان التي يقصدونها لإحياء حفلاتهم أو يقيمون فيها، قاطعاً بذلك الطريق أمام التأويلات التي زجّت باسمها في سياق توقيف شخصي لم يحدث.

حفل الإمارات

وأشار إلى أن غيابها عن حفل الإمارات لم يكن مرتبطاً بأي عائق أمني، بل نجم عن ظرف إداري طارئ خارج عن إرادتها، موضحاً أن تأخراً حصل لدى مكتب التأشيرات في تسليم جواز سفرها ضمن الموعد المحدد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر (الجمعة)، ما حال دون لحاقها برحلتها مبكراً والوصول في التوقيت المناسب إلى الإمارات للصعود إلى المسرح.

حاجز المدفون

ورغم اكتفاء المكتب الإعلامي للفنانة بنفي توقيفها دون الخوض في تفاصيل ما شهدته الطريق الساحلية، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر أمنية وقضائية معطيات توضح الخيط الفاصل بين الحقيقة والشائعة.

ووفق هذه المصادر، فإن السيارة التي كانت تقلّ ريم السواس برفقة زوجها عماد الدين الحو خضعت لتفتيش روتيني عند حاجز المدفون في شمال لبنان.

وأسفر التفتيش، عن ضبط سلاح رشاش أو بندقية غير مرخصة قيل إنها تعود إلى زوج السواس، ما استدعى توقيفه لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة، فيما تابعت ريم السواس طريقها بشكل طبيعي نحو العاصمة بيروت دون أن يطالها أي توقيف.