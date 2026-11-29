لفت المنتج والفنان المصري هشام جمال، زوج الفنانة المصرية ليلى زاهر، الأنظار خلال حضوره احتفالية أقيمت في «سينما راديو» بالقاهرة، بعدما ظهر مرتدياً ساعة تعود إلى العندليب الأسمر الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

ساعة حليم

وشارك جمال متابعيه صوراً من الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام»، مساء (السبت)، كاشفاً عن سر ظهوره بأكمام قميص مرفوعة، موضحاً أنه تعمد إظهار الساعة التي تعد من مقتنيات عبد الحليم حافظ.

عبدالحليم حافظ مرتدياً الساعة

كما وجه الشكر إلى عائلة العندليب على ثقتهم به والسماح له بارتداء هذه القطعة الخاصة خلال الاحتفالية، معرباً عن تقديره لهذه اللفتة التي أتاحت له الظهور بقطعة تحمل قيمة فنية وتاريخية كبيرة.

وعلق هشام جمال على الصور قائلاً: «لو كنت تتساءل عن سبب رفع أكمام قميصي، فهذه ساعة عبد الحليم حافظ».

مقتنيات العندليب

وحرصت أسرة العندليب على الاحتفاظ بعدد كبير من مقتنياته، التي تشمل الساعات والملابس والنظارات والأحذية والوثائق الشخصية، إلى جانب الميكروفونات التي استخدمها في حفلاته، والنوتات الموسيقية الأصلية، وبعض الصور والخطابات التي احتفظ بها على مدار سنوات.

كما أهدت الأسرة في يناير 2023 مجموعة من مقتنيات العندليب إلى متحف «رموز ورواد الفن المصري» التابع للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تضمنت نظارته الطبية، وربطة عنق ارتداها في فيلم «معبودة الجماهير»، وبلوفراً ارتداه خلال زيارته تونس، إلى جانب نوتة موسيقية أصلية وصور ووثائق بخط يده.

ورحل عبد الحليم حافظ في 30 مارس 1977 عن عمر ناهز 47 عاماً، بعد معاناة طويلة مع مرض تليف الكبد، لكنه ظل حاضراً في وجدان أجيال متعاقبة، سواء من خلال أعماله الغنائية أو إرثه الفني ومقتنياته التي تحتفظ بمكانة خاصة لدى جمهوره.