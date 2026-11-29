تراجعت اللغة العربية الفصحى في الأغنية المعاصرة إلى مساحة ضيقة، بعدما كانت حاضرة في تجارب غنائية صنعت جانباً مهماً من الذاكرة الموسيقية العربية. وبينما تتسع مساحة اللهجات المحلية في الإنتاج الغنائي، تبدو الفصحى خياراً استثنائياً، يقترب منه بعض المطربين في مناسبات محدودة، ويتجنبه آخرون خشية المغامرة خارج القوالب الجماهيرية السائدة.

والسؤال هنا يتجاوز قدرة المطرب على نطق الحروف أو ضبط مخارجها؛ إذ يتعلق بطبيعة العلاقة بين الصوت والنص، ومدى استعداد الفنان لمواجهة قصيدة لا تستند إلى بساطة التعبير الدارج، بل تتطلب وعياً لغوياً وحساً موسيقياً وقدرة على تحويل المفردة الشعرية إلى إحساس مسموع.

تاريخياً، منح محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وفيروز وعبدالحليم حافظ القصيدة العربية حضوراً فنياً واسعاً، فيما رسّخ كاظم الساهر تجربته في تلحين الشعر الفصيح، وقدم محمد عبده أعمالاً بالفصحى، من أبرزها «أنشودة المطر». وأثبتت هذه التجارب، أن اللغة ليست عائقاً أمام الانتشار متى توافرت لها المعالجة اللحنية والأداء المقنع.

غير أن التحولات التجارية في صناعة الموسيقى دفعت الأغنية نحو النصوص الأقصر والأكثر مباشرة، وأصبح الوصول السريع إلى المستمع معياراً مؤثراً في اختيارات شركات الإنتاج والفنانين. وفي هذا المناخ، خسرت القصيدة جانباً من حضورها، ليس بالضرورة بسبب عزوف الجمهور، وإنما نتيجة تراجع الرهان الفني عليها.

وتكشف ندرة المطربين الذين يتخذون الفصحى مساراً ثابتاً في تجاربهم عن أزمة أعمق من مجرد الاختيار اللغوي؛ فالغناء بالفصحى يحتاج إلى ثقافة شعرية، وتمكن من النطق، وملحن يدرك موسيقى الكلمة قبل موسيقى الآلة. وهي متطلبات لا يعوضها جمال الصوت وحده.

لكن النقد يقتضي أيضاً عدم اعتبار الفصحى معياراً للتفوق الفني، أو اللهجة دليلاً على ضحالة الأغنية؛ فقد أنتج الغناء العامي روائع خالدة، كما أن القصيدة الفصيحة قد تفشل حين يغيب عنها الصدق الفني.

المفارقة هنا، أن المطرب العربي يمتلك إرثاً شعرياً بالغ الثراء، لكنه نادراً ما يستثمره. فهل يخشى صعوبة القصيدة، أم يخشى جمهوراً اعتاد سماع الأسهل؟ وربما يكون السؤال الأكثر إحراجاً: هل هجر المطرب الفصحى لأن الجمهور لا يريدها، أم أن الجمهور ابتعد عنها لأن المطرب توقف عن تقديمها؟