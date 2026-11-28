تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستقبال الفنان المصري تامر عاشور في حفل غنائي جديد، ضمن برنامج النسخة السابعة من موسم الرياض، ومن المنتظر أن يشهد حضوراً جماهيرياً، في ظل شعبية أغنياته التي حققت انتشاراً كبيراً خلال السنوات الماضية.

ويحتضن مسرح أبو بكر سالم الأمسية (الخميس) 10 ديسمبر 2026، على أن تنطلق عملية بيع التذاكر بداية من (الأحد) 29 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ماذا يحضر تامر عاشور لجمهوره؟

ويترقب محبو تامر عاشور اختياراته الغنائية خلال الأمسية، خاصة أن رصيده يضم مجموعة من الأعمال التي تحظى بمكانة لدى الجمهور، أبرزها «هيجيلي موجوع»، و«ياه»، و«تسلم»، و«ولا يوم من أيامي».

وتحمل الأمسية أيضاً طابعاً خاصاً مع تقديم أغنيات من ألبومه «مراية الحب»، الذي يضم عدداً من الأعمال، بينها «آسف»، و«جدع»، و«غيبة الحبايب»، و«ولاد الحلال»، لتتنوع فقرات الحفل بين الأغنيات القديمة والجديدة.

تأجيل حفله في القاهرة

وفي المقابل، قرر تامر عاشور تأجيل حفله في منطقة الفسطاط الذي كان المقرر إقامته (الجمعة) 27 نوفمبر الجاري، بعد اتخاذ قرار بتأجيله تضامناً مع أسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وجاءت الخطوة في ظل حالة الحزن التي أعقبت الحادث، ومراعاةً لمشاعر عائلات الضحايا، وإعلاناً للحداد على أرواح من فقدوا حياتهم.

ويشار إلى أن تعاون تامر عاشور في ألبومه الأخير الذي يحمل اسم مراية الحب خلال الفترة الماضية مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى، على مستوى الكلمة واللحن، من بينهم الشعراء تامر حسين وأحمد المالكي وسمير طارق وعليم، والملحنون عزيز الشافعي وعمرو مصطفى ومدين وحسن الشافعي.