فوجئ الفنان المصري محمد رمضان برد فعل غير متوقع من إحدى الفتيات، التي دخلت في نوبة بكاء فور رؤيته، بعدما صادفته أثناء تصوير مشاهد خارجية من مسلسله الجديد «عشماوي»، المقرر عرضه في رمضان 2027.

ووثق رمضان الواقعة عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بمنصة «إنستغرام»، ظهرت خلاله الفتاة وهي غير قادرة على السيطرة على دموعها من شدة تأثرها بلقائه، فيما حرص الفنان على محاولة تهدئتها، بعدما عبرت عن حبها الكبير له وسعادتها برؤيته.

انهيار فتاة أمام محمد رمضان

وسرعان ما حظي الفيديو بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوه على نطاق كبير، وسط تعليقات تناولت حالة التأثر التي انتابت الفتاة، وحرص محمد رمضان على احتوائها وتهدئتها خلال الموقف.

العودة إلى الدراما في رمضان 2027

ويستعد محمد رمضان للعودة إلى المنافسة الدرامية التلفزيونية بعد غياب يقارب 4 سنوات، من خلال مسلسل «عشماوي»، الذي يخرجه بيتر ميمي، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين.

ويشارك في البطولة عدد من الفنانين، بينهم إسعاد يونس، وباسم سمرة، ويسرا اللوزي، وانتصار، ووليد فواز، ومحسن منصور، وشريف دسوقي، وعصام السقا، ومحمد عبد الحافظ، وجيسيكا حسام الدين، ويوسف رأفت.

تفاصيل شخصية محمد رمضان في «عشماوي»

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «خليفة»، التي يقدمها محمد رمضان، وهو رجل يعمل منفذاً لأحكام الإعدام داخل مصلحة السجون، لكن حياته تشهد تحولاً كبيراً بعد تعرض أحد أفراد أسرته لأزمة، لتبدأ سلسلة من المواجهات والصراعات.

بينما يتولى الموسيقار عمر خيرت وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل «عشماوي»، في تعاون فني يضيف بصمة موسيقية خاصة إلى أحداث العمل.

آخر أعماله

وكان مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2023، آخر مشاركات محمد رمضان الرمضانية، وحقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً وقت عرضه. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في كتابة السيناريو والحوار مهاب طارق.