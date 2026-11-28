كشف الفنان المصري خالد سرحان عن تفاصيل تواصله الأخير مع الفنان المصري عادل إمام، واضعًا حدًا للشائعات التي لاحقته خلال الفترة الماضية بشأن حالته الصحية، بعدما انتشرت أنباء تزعم إصابته بمرض الزهايمر وتدهور وضعه الصحي.

وأكد سرحان، في تصريحات صحفية محلية، أن ما يتداول عن إصابة الزعيم بالزهايمر عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا أنه تحدث معه خلال فترة قريبة، وأنه يتمتع بحالة صحية جيدة، ولم يتعرض لأي وعكة كما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سرحان: «عادل إمام زي الفل الحمد لله، وآخر مرة كلمته كانت من فترة مش بعيدة، والراجل زي الفل الحمد لله»، مشددًا على أن الأنباء المتداولة بشأن إصابته بالزهايمر «خطأ تمامًا».



غياب الزعيم وراء تكرار الشائعات

وتأتي تصريحات خالد سرحان وسط حالة من الاهتمام المستمر بأخبار عادل إمام، في ظل ابتعاده عن الأضواء وعدم مشاركته في أعمال فنية جديدة أو ظهوره بالمناسبات العامة خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعل غيابه مدخلًا لتداول شائعات متكررة بشأن وضعه الصحي.

وسبق أن نفت أسرة الزعيم ما أثير حول إصابته بأمراض خطيرة أو نقله إلى المستشفى، مؤكدة استقرار حالته الصحية، وأنه يقضي وقته برفقة أفراد أسرته بعيدًا عن الأضواء.



«فلانتينو» آخر أعمال عادل إمام الدرامية

وكان ابتعد عادل إمام عن المشاركة في الأعمال الفنية خلال السنوات الأخيرة، وكان مسلسل «فلانتينو»، الذي عرض في موسم رمضان 2020، آخر أعماله الدرامية، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم الراحلة دلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وطارق الإبياري، ومحمد كيلاني.