عادت التساؤلات مجددًا حول أسباب غياب الفنان العراقي كاظم الساهر عن إحياء الحفلات الغنائية في العراق، رغم مكانته الفنية الكبيرة وجماهيريته الواسعة، وسط ترقب جمهوره لعودته إلى المسارح العراقية.



وفي هذا السياق، كشف وزير الثقافة العراقي ياسين العيثاوي عن كواليس محاولات تنظيم حفل للنجم العراقي، موضحًا أبرز العقبات التي حالت دون تنفيذ الفكرة حتى الآن.



ما أسباب غياب كاظم الساهر عن حفلات العراق؟

أوضح وزير الثقافة العراقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تنظيم حفل لكاظم الساهر ليس أمرًا بسيطًا، إذ يتطلب توفير مسرح ضخم ومجهز يستوعب أعدادًا كبيرة من الجمهور، إلى جانب تأمين موقع الحفل وتوفير الإمكانيات اللوجستية اللازمة لاستضافة نجم بحجمه.

وأشار إلى أن الحد الأدنى لسعة المسرح المناسب لإقامة حفل لكاظم الساهر يصل إلى 15 ألف متفرج، متسائلًا عن المكان الذي يمكن أن يستضيف هذا العدد من الجمهور ويوفر التجهيزات المطلوبة.



تحركات للتواصل مع نجل كاظم الساهر

وكشف العيثاوي عن تكليف عدد من الأشخاص بالتواصل مع وسام، نجل كاظم الساهر، لبحث إمكانية إقامة حفلات لوالده في العراق، مؤكدًا أن الأخير رحب بالفكرة، إلا أن بعض المقربين منه نصحوه بضرورة استكمال الاستعدادات وتوفير الإمكانيات قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية.

وأضاف أن اختيار مكان مناسب ومؤمن ومجهز يمثل أولوية في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه يستشير عددًا من الموسيقيين المحيطين به بشأن تنظيم الحفلات، وقد جاءت نصائحهم بضرورة توفير المتطلبات اللازمة أولًا لضمان خروج الحفل بالشكل الذي يليق بالفنان وجمهوره.

ألبوم كاظم الساهر الجديد «بلا عنوان»

وعلى الصعيد الفني، طرح كاظم الساهر خلال الفترة الماضية ألبومه الغنائي «بلا عنوان»، الذي يضم نحو 18 أغنية، وتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين، من بينهم بشير العبودي، وكريم العراقي، ولميعة عباس عمارة، وسعد المسلم وآخرون.