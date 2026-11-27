شهدت الحالة الصحية للفنان ماجد المهندس تطورات إيجابية خلال الساعات الماضية، بعدما غادر المستشفى عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى العناية المركزة، وإخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة، وسط اهتمام واسع من جمهوره ومحبيه.

وجاءت مغادرة المهندس للمستشفى بعد نجاح عملية القسطرة القلبية التي خضع لها، إذ أعلن الشاعر فائق حسن، مدير أعماله، تحسن حالته واستقرار وضعه الصحي، مؤكداً استمرار المتابعة الطبية خلال الفترة المقبلة، للاطمئنان على تعافيه بشكل كامل.

تفاصيل الحالة الصحية لماجد المهندس

وأثارت الوعكة الصحية التي تعرض لها الفنان حالة من القلق بين جمهوره، خصوصاً بعد نقله إلى العناية المركزة، قبل أن تحمل التطورات الأخيرة مؤشرات مطمئنة بشأن حالته، عقب نجاح التدخل الطبي وخروجه من المستشفى.

تأجيل حفلاته في بغداد

وامتدت تداعيات الأزمة الصحية إلى نشاط ماجد المهندس الفني، إذ تسببت في تأجيل حفليه اللذين كان مقرراً إقامتهما في العاصمة العراقية بغداد يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، على أن يعاد تنظيمهما خلال ديسمبر المقبل.

ولم يحدد حتى الآن الموعد الجديد للحفلين، في انتظار الإعلان عن التفاصيل، بالتزامن مع استمرار متابعة الحالة الصحية للفنان قبل استئناف ارتباطاته الفنية.

أعماله الأخيرة

وعلى الصعيد الغنائي، كان ماجد المهندس قد أطلق أغنية «تطول الشمس» احتفاءً باليوم الوطني السعودي، ضمن الأعمال الفنية التي واكبت المناسبة، قبل أن تتسبب وعكته الصحية الأخيرة في تعليق نشاطه الفني مؤقتاً.