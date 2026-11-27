ناشد الفنان المصري أحمد العوضي زملاءه من نجوم الوسط الفني المشاركة في تقديم مساعدات مالية لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، إلى جانب مساندة المصابين، في محاولة للتخفيف من الأعباء التي تواجه العائلات المتضررة من الحادثة.

رسالة أحمد العوضي إلى الفنانين

ووجه العوضي مناشدته عبر حسابه على «فيسبوك»، مطالباً الفنانين وكل القادرين مادياً بالتكاتف وتقديم الدعم للأسر التي فقدت ذويها أو تعرض أفراد منها للإصابة، مؤكداً ضرورة الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة.

وقال في منشوره: «أناشد كل إخواتي، وكل زمايلي الفنانين، وكل من هو مقتدر مادياً بأنه كلنا إيد واحدة نساهم ونساعد، لعل وعسى نقدر نعوض أسر الضحايا والمصابين من الحادث الأليم».

كما دعا بالرحمة للضحايا، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وسط تفاعل من متابعيه مع رسالته التي جاءت بالتزامن مع موجة التعاطف مع المتضررين من الحادثة.

تفاصيل حادثة الطريق الدائري

وشهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة حادثاً إثر اشتعال النيران في سيارة نقل محملة بمواد بترولية، قبل امتداد الحريق إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية المحيطة بها.

وأسفر الحادث، بحسب الحصيلة المعلنة، عن وفاة 31 شخصاً وإصابة 26 آخرين، إلى جانب احتراق 27 مركبة، ما خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة وأثار حالة من الحزن بين المواطنين.

تصوير «سلطان الديب»

وجاءت مناشدة العوضي لزملائه في الوسط الفني بالتزامن مع انشغاله بتصوير مسلسله الجديد «سلطان الديب» في لبنان، المقرر عرضه في رمضان المقبل لعام 2027 بمشاركة عدد من النجوم.