أعلنت مجموعة من الفنانين والمؤسسات الثقافية في مصر تأجيل حفلات غنائية وفعاليات فنية وثقافية، كان من المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة، حداداً على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري، وتضامناً مع أسر المتوفين والمصابين.

تامر عاشور يؤجل حفليه بالفسطاط

ومن جانبه، قرر الفنان المصري تامر عاشور تأجيل حفليه اللذين كان من المقرر إقامتهما (الجمعة) و(السبت) المقبلين بمنطقة الفسطاط، احتراماً لحالة الحزن التي أعقبت الحادث.

وأوضح عاشور، عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، أن قرار التأجيل يأتي حداداً على أرواح الضحايا، مشيراً إلى الإعلان عن المواعيد الجديدة والتفاصيل المتعلقة بالحفلين خلال الفترة المقبلة.

موعد جديد لحفل تامر حسني

وفي السياق نفسه، أعلن الفنان المصري تامر حسني تأجيل حفله الذي كان مقرراً إقامته (الجمعة) 27 نوفمبر، ليُقام (الجمعة) 4 ديسمبر المقبل، بالتنسيق مع الجهة المنظمة.

وأكد البيان المشترك الصادر عن الفنان والمنظمين استمرار صلاحية التذاكر التي سبق حجزها، وإمكانية استخدامها في الموعد الجديد دون الحاجة إلى استبدالها، كما تقدموا بالتعازي إلى أسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

إلغاء فعاليات «شارع الفن»

وعلى صعيد الأنشطة الثقافية، أعلنت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، إلغاء فعاليات «شارع الفن» التي كان مقرراً تنظيمها خلال الأسبوع الجاري بالتعاون مع محافظة القاهرة، حداداً على أرواح ضحايا الحادث.

وزارة الثقافة والأوبرا تؤجل أنشطتها الاحتفالية

قررت دار الأوبرا المصرية تأجيل جميع حفلاتها وعروضها على مختلف مسارحها خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، حداداً على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، ومشاركةً لأسرهم أحزانهم، فيما أعلنت اتخاذ إجراءات رد قيمة التذاكر المباعة إلى أصحابها.

كما قررت وزارة الثقافة المصرية تأجيل أنشطتها الاحتفالية لمدة ثلاثة أيام، تضامناً مع أسر الضحايا ومشاركةً في حالة الحداد.

وفي الإطار نفسه، أعلن المجلس الأعلى للثقافة تأجيل فعالياته وأنشطته الثقافية، تقديراً لمشاعر أسر المتوفين والمصابين، ومراعاةً لحالة الحزن العام.

شهد، أمس، الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة حادثاً مروعاً، إثر اصطدام شاحنة محملة بمواد بترولية بالحاجز الخرساني، ما أدى إلى اشتعالها وحدوث انفجار امتدت نيرانه إلى عدد من السيارات المجاورة، مخلفاً عشرات الضحايا والمصابين، إلى جانب احتراق مركبات عدة.