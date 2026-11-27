بعد سنوات من الصمت والتكهنات التي أحاطت بحكاية أغنية «يا غايب عني»، إحدى أشهر أغنيات الفنان خالد عبدالرحمن، يكشف الشاعر ماجد بن عجب الدوسري، في حوار خاص مع «عكاظ»، للمرة الأولى، خفايا العلاقة التي جمعته بالفنان، وملابسات الخلاف بينهما وحذف الأغنية من نسخ لاحقة للألبوم، نافياً صحة الأسباب التي تداولها الجمهور على مدى السنوات الماضية.

وكشف بن عجب عن شخص تقوّل عليه ونقل إلى خالد عبدالرحمن كلاماً لم يقله، رغبةً في إبعاده عنه والاستئثار بصداقته، مؤكداً أن باب عودة العلاقة لا يزال مفتوحاً، وأنه لا يعتقد أن الفنان كان وراء حذف الأغنية.

واستعاد بن عجب كواليس ولادة القصيدة، وأسرار تلحينها، وتأثرها ببيئة البادية، كاشفاً عن تعاون فني لم يكتمل مع فنانة خليجية شهيرة، وأعمال خاصة لم ترَ النور، ومتحدثاً عن أسباب ابتعاده عن الإعلام رغم النجاح الذي حققته قصائده.

وفي حوار امتد نحو 27 دقيقة، ألقى بن عجب للمرة الأولى قصيدته الشهيرة «يا غايب عني» بصوته، إلى جانب قصيدة وطنية وأخرى وصفها بعض المهتمين بأنها الجزء الثاني من القصيدة الشهيرة، وإلى نص الحوار:

تلميذ في مدرسة الشعر

* بدايةً.. من هو ماجد بن عجب بعيداً عن شهرة «يا غايب عني»؟

•• قبل أن يعرف الناس من هو الشاعر، يهمني أن يعرفوا من هو ماجد على المستوى الشخصي. أنا خريج كلية عسكرية وهاوٍ للشعر، ولا أصف نفسي بالشاعر، فما زلت تلميذاً في مدرستي الحياة والشعر.

* كيف ولدت قصيدة «يا غايب عني» التي عرفك الجمهور من خلالها؟

•• كتبت القصيدة في التسعينات، وكنت أنا وخالد عبدالرحمن آنذاك في مرحلة الشباب، فنحن متقاربان جداً في العمر، وربما لا يتجاوز الفارق بيننا عاماً واحداً.

كنت في تلك الفترة أميل إلى الشعر التقليدي بحكم نشأتي في وادي الدواسر، فجدي لأمي كان من رموز شعراء الدواسر، وكان الشعر آنذاك يعتمد على المفردات النبطية والبدوية الصريحة.

توفي والدي عندما كنت في الثانية من عمري، ونشأت في كنف عمي، وكنت أقضي إجازاتي الصيفية خلال المرحلة الابتدائية في البادية مع أعمامي عند الإبل، فمن الطبيعي أن أتأثر بمفردات تلك البيئة.

وكان بعض محبي خالد عبدالرحمن من خارج الجزيرة العربية يسألونني عن معاني بعض مفردات القصيدة، ومنها كلمة «البطا» التي تعني التأخر.

* هل كانت القصيدة نتاج تجربة عاطفية حقيقية؟

•• لم يكن لديّ في تلك المرحلة العمرية النضج العاطفي، وكانت القصيدة بالمعنى الصحيح فكرة أكثر منها موقفاً، وكتبتها متأثراً بالبيئة التي نشأت فيها.

صداقة سبقت الأغنية

* كيف وصلت القصيدة إلى خالد عبدالرحمن؟

•• ما يجهله الكثيرون أن معرفتي بخالد كانت معرفة شخصية قبل أن تكون علاقة شاعر بفنان. أطلعته على عدد من قصائدي، وكان هو من اختار «يا غايب عني» من بينها، وغناها بعد أشهر تقريباً من كتابتها.

* هل طلب منك تعديل شيء من كلماتها؟

•• أبداً، غناها كما كتبتها دون أن يعدل شيئاً فيها.

* هل اللحن الذي عرفه الجمهور كان اللحن الأول للقصيدة؟

•• سبق أن لحنها أحد الملحنين، وسمعتها مع خالد، لكن اللحن الأول لم يكن بقوة اللحن الذي عرفه الجمهور، ولم يكن ليمنح القصيدة الزخم ذاته.

خالد أعاد تلحينها باللحن الذي صدرت به، كما أسهم التوزيع الموسيقي والإيقاعات في إضفاء الشكل الفني الذي انتشرت به.

* قدم عدد من المنشدين القصيدة بأصواتهم.. هل استأذنوك؟

•• من أبرز من قدمها بنسختها الأصلية وعلى طريقة اللحن الأصلي المنشد المبدع فهد مطر. أما الآخرون، فكان بعض الأصدقاء يرسلون لي روابط لأعمالهم، ولا أعرف بعضهم، ولم يحصلوا مني على تنازل.

لم يزعجني ذلك، لكنني لاحظت أن بعضهم غيّر بعض مفرداتها أو لم ينطقها بالشكل الصحيح، ولو تواصلوا معي لأوضحت لهم ذلك.

وللأمانة، كان خالد عبدالرحمن سبباً في شهرتها وانتشارها، وكذلك فهد مطر على مستوى الإنشاد.

الحقيقة الغائبة وراء الخلاف

* تردد كثيراً أن خلافاً حدث بينك وبين خالد عبدالرحمن.. ما حقيقة ما حدث؟

•• لم أكن أرغب في الحديث عن هذا الموضوع، و«عكاظ» أول وسيلة إعلامية أتحدث من خلالها عن موضوع «يا غايب عني» وملابسات عدم وجودها في نسخ لاحقة.

ورغم أن بعض المحبين والأصدقاء كانوا يرسلون لي ما يتداوله الجمهور عن أسباب الخلاف، فإنني لم أتحدث عن الموضوع نهائياً، وأؤكد أن جميع الأسباب التي ذكرت غير صحيحة.

ومنها ما تردد عن أنني قلت لخالد إن «يا غايب عني» هي التي أنجحت الألبوم، والله يشهد أنني لم أقل له هذا الكلام إطلاقاً.

* إذاً.. ما الذي حدث بينكما؟

•• عندما تتعامل مع الناس بمصداقية وطيب وأخوة، لا تتحفظ على تعريفهم بأصدقائك، وحتى في أوج علاقتي بخالد، لم أكن أتحفظ على تعريف الآخرين به. كان بعض الأشخاص يطلبون مني لقاءه والسلام عليه، وكنت أتيح لهم ذلك.

لكن الإنسان قد يتفاجأ بشخص يخطط للتقرب من أحد المشاهير وإبعاد من عرّفه عليه بأي وسيلة، حتى لو اضطر إلى نقل كلام غير صحيح، رغبةً في الاستئثار بصداقته.

* هل كنت ضحية شخص يسعى إلى الحصول على حظوة لدى خالد عبدالرحمن؟

•• هل حصل على حظوة أم لم يحصل؟ الله أعلم، لكن هذا الشخص تقوّل عليّ بشيء لم أقله نهائياً.

ومرت الأيام ولم أحرص حتى على تصحيح ما نُقل، فأنا رجل واثق من نفسي وأعرف شيمتي وقيمتي وتربيتي واسمي، والله يستر على الجميع.

* ألم يدفعك نجاح الأغنية وشهرتها إلى محاولة توضيح الحقيقة آنذاك؟

•• في النهاية هي أغنية، صحيح أنها أسهمت في تعريف الناس بماجد بن عجب شاعراً، وهذا شيء يسعدني، خصوصاً أن يعرف الجمهور من كتب الأبيات التي أعجبوا بها، لكنني لم أفكر في اتخاذ ذلك طريقاً للشهرة.

من حذف «يا غايب عني»؟

* هل تعتقد أن خالد عبدالرحمن كان وراء حذف الأغنية من نسخ لاحقة للألبوم؟

•• لا أعتقد أن خالد كان وراء ذلك، وربما كان الأمر متعلقاً بالمؤسسة الفنية آنذاك، لكنني لا أعلم إن كان القائم عليها هو من اتخذ قرار الحذف أم لا.

* هل تأكدت شخصياً من حذفها؟

•• هذا ما علمته، ولك أن تتخيل أنني منذ صدور الأغنية وحتى اليوم لم أشترِ نسخة من الألبوم ولم أقتنها.

* هل التقيت خالد عبدالرحمن مجدداً؟

•• لا والله، فطبيعة عملي السابق والحالي لم تتح لي الفرصة، فضلاً عن أن البحث عن الشهرة ليس هدفاً رئيسياً بالنسبة إليّ.

* رغم ما حدث.. هل لا يزال باب عودة العلاقة مفتوحاً؟

•• الأخ خالد ما جاب إلا كل العلم الطيب، وأعود رغم مرور كل هذا الوقت لأشكره على ذائقته وإحساسه واختياره هذه القصيدة تحديداً، التي لا يزال الجمهور يستمتع بها حتى الآن.

ويسعدني أن أرى من يستمتع بها أو يجد فيها ما يلامس موقفاً في خاطره، فالإنسان يجد أحياناً في بعض القصائد متنفساً له.

الشهرة لم تكن هدفي

* رغم نجاح «يا غايب عني» ابتعدت عن الإعلام.. لماذا؟

•• لا أقول ذلك تواضعاً، وإنما هي الحقيقة، فأنا رجل هاوٍ للشعر، واكتسبته موروثاً من البيئة التي نشأت فيها، وتأثرت بجدي لأمي وقصائده، والشعر أحياناً يكون وراثة، لكنني لم أحرص على أن أجعله وسيلة أو غاية، فجميع القصائد التي كتبتها جاءت بصورة عفوية.

ورغم معرفتي بالكثير من الفنانين ولقاءاتي بهم، لم أحاول استغلال ذلك، ولم أفكر يوماً في أن أطلب من فنان أن يغني إحدى قصائدي.

لم تكن الشهرة هدفاً بالنسبة إليّ، وتعاوني مع خالد عبدالرحمن حدث بالصدفة.

* هل لديك أعمال غنائية أخرى تعتقد أنها كانت تستحق انتشاراً أكبر؟

•• هناك قصيدة غناها الفنان عبدالهادي حسين ولحنها الراحل صالح الشهري، وأعتقد أنها لو حظيت بالاهتمام لربما انتشرت أكثر من «يا غايب عني».

عبدالهادي حسين يمتلك صوتاً جميلاً، لكنه لم يستمر، وربما لم يخدم اللحن القصيدة بالشكل المطلوب، خصوصاً أنها قصيدة نبطية، وكان من المفترض أن يكون اللحن أقرب إلى الموروث والطرق النجدي.

* هل جمعتك أعمال أخرى بفنانين معروفين لم يسمعها الجمهور؟

•• نعم، هناك فنانون معروفون جمعتني بهم أعمال خاصة لم تنشر، كتبتها في شخصيات بارزة وغناها هؤلاء الفنانون.

وأعتقد أن بعضها لو نُشر لربما تفوق على بعض الأغنيات العاطفية المنتشرة، رغم أنها لم تكن أعمالاً عاطفية، وإنما قصائد كتبت في الثناء على شخصيات معينة.

فنانة خليجية تنتظر قصيدة

* هل هناك تعاونات فنية مرتقبة مع أسماء معروفة؟

•• جمعتني الصدفة بأحد الملحنين المعروفين، ممن تعاونوا مع عدد من الفنانين والفنانات الخليجيات، خلال مناسبة في المنطقة الشرقية.

وطلب مني أن أسمعه شيئاً من قصائدي، رغبةً منه في تقديم عمل يحقق نجاحاً مماثلاً لـ«يا غايب عني»، وأخبرني أن لديه فنانة مشهورة تتسم أغنياتها بالعنفوان والتحدي، وسألني إن كان لديّ نص مناسب.

فأسمعته أربعة أبيات، وطلب مني إعادة إلقائها ليسجلها ويرسلها إليها، وبالفعل أرسل التسجيل عبر «واتساب»، وجاء ردها خلال دقائق تطلب بقية القصيدة.

وطلب مني الملحن إكمالها بأربعة أبيات أخرى، وحاولت ذلك خلال عودتي من المنطقة الشرقية إلى الرياض، وأكملتها بالفعل، لكنني لم أرسلها إليه حتى اليوم، ولم يتم التعاون.

* لماذا تراجعت عن إرسال القصيدة رغم إعجاب الفنانة بها؟

•• شعرت بأن الأبيات التي أضفتها ستفسد صدق الأبيات الأربعة الأولى، ولم أجد فيها المصداقية ذاتها، لأنها جاءت نتيجة صناعة وصياغة، وليست وليدة إحساس عفوي.

وأعتقد أن نجاح «يا غايب عني» يعود في المقام الأول إلى صدق الكلمات وعفويتها وبساطتها، فحين تكتب شيئاً صادقاً يصل إلى الناس، ويساعد على انتشاره أن يغنيه فنان يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة.

* هل ترفض صناعة القصيدة بعيداً عن الإحساس؟

•• بعض الشعراء يبدأ باختيار القوافي، سواء في صدر البيت أو عجزه، ثم يبدأ بصناعة الأبيات وحشوها، وهنا تكمن المشكلة في الإحساس.

وأي متذوق للشعر يستطيع أن يميز بين القصيدة التي كتبت بعفوية وتلك التي جاءت نتيجة الصناعة.

* ومتى يمكن أن ترى هذه القصيدة النور؟

•• لا أعلم، فقد مضى عليها أكثر من عامين تقريباً حتى الآن.

«يا غايب عني» بصوت كاتبها للمرة الأولى

* خلال بحثي قبل اللقاء لم أجد تسجيلاً لقصيدة «يا غايب عني» بصوتك.. هل نحظى في «عكاظ» بسماعها للمرة الأولى؟

•• لم يسبق لي أن ألقيتها بصوتي، ولا أمتلك نسخة منها، وأستمع إلى «يا غايب عني» كما يستمع إليها الآخرون.

واستجاب بن عجب لطلب «عكاظ»، ملقياً قصيدته الشهيرة بصوته للمرة الأولى، بعد سنوات طويلة من انتشارها بصوت الفنان خالد عبدالرحمن.

كما ألقى قصيدة وطنية تناول فيها الاعتزاز بالوطن وقيادته، وتضحيات رجال الأمن، وما تشهده المملكة من مسيرة تنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الجزء الثاني من «يا غايب عني»

* هناك قصيدة أخرى لك يرى بعض المهتمين أنها تحاكي «يا غايب عني» في مضمونها.. ما حكايتها؟

•• نُشرت القصيدة، واعتبرها بعض الزملاء الجزء الثاني من «يا غايب عني»، ورغم اختلاف القافية بين القصيدتين فإن فيها محاكاة لها.

وألقى بن عجب خلال اللقاء القصيدة التي تحمل في مضمونها معاني الغياب والعتاب والحنين، وتستعيد جانباً من الأجواء الشعرية التي ارتبطت بقصيدته الشهيرة.

«عكاظ» صحيفتي الأولى

وفي ختام الحوار، أشاد الشاعر ماجد بن عجب الدوسري بمسيرة صحيفة «عكاظ»، مؤكداً أنها الصحيفة الأولى التي يحرص على متابعتها منذ أيام الصحافة الورقية وحتى اليوم.

وقال: «عكاظ هي الصحيفة الأولى التي أزور موقعها الإلكتروني وأتابع الأخبار من خلالها، ولا أقول ذلك تملقاً، وإنما لأنها تستحق الإشادة، والقائمون عليها وإدارة تحريرها يستحقون الإشادة أيضاً، وأتمنى لها المزيد من التوفيق والنجاح».