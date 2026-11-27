احتضن نوفمبر على امتداد أيامه ذكريات ميلاد نخبة من عمالقة الغناء والتمثيل العربي الذين أسهموا في تشكيل الوجدان الفني لأجيال متعاقبة، حتى بدا الشهر أشبه بتقويم استثنائي لذاكرة الإبداع. فمن أصوات الطرب التي أرست ملامح الأغنية العربية إلى نجوم السينما والدراما الذين صنعوا شخصيات خالدة، تتقاطع تواريخ الميلاد مع مسيرات تجاوز تأثيرها حدود الأوطان والأجيال.

واستهل الشهر حضوره الفني بذكرى ميلاد وديع الصافي في الأول من نوفمبر 1921، أحد أعمدة الغناء اللبناني، الذي منح المواويل والأغنية الجبلية حضوراً عربياً واسعاً. وفي السادس منه، تحضر ذكرى ميلاد الفنان السعودي إبراهيم الحساوي، صاحب التجربة الممتدة بين المسرح والسينما والتلفزيون، فيما شهد السابع من نوفمبر ميلاد الفنان السوري بسام كوسا، أحد أبرز وجوه الدراما السورية.

وفي العاشر من نوفمبر، استعادت الذاكرة الفنية ميلاد الشحرورة صباح، التي جمعت الغناء والتمثيل والاستعراض في مسيرة استثنائية، تلتها ذكرى ميلاد الموسيقار عمر خيرت في الحادي عشر منه، الذي نقل الموسيقى التصويرية من خلفية المشهد الدرامي إلى فضاء الاستماع الجماهيري المستقل.

وحملت أيام الشهر ذكرى ميلاد هند رستم في الثاني عشر من نوفمبر، إحدى أيقونات السينما المصرية، فيما شهد السابع عشر منه ميلاد الفنان السعودي عبدالمحسن النمر، الذي رسّخ حضوره عبر أدوار درامية متنوعة، جمعت العمق الإنساني والقدرة على تجسيد الشخصيات المركبة.

وتتقدّم فيروز قائمة الأصوات التي ارتبطت ذكريات ميلادها بنوفمبر، بعدما أصبح صوتها جزءاً من الذاكرة الثقافية العربية، فيما شهد العشرون من الشهر ميلاد الفنان السوري جمال سليمان والفنانة التونسية هند صبري، في تجربتين عكستا تنوع الأداء الدرامي بين الأجيال والمدارس الفنية.

وفي الثاني والعشرين من نوفمبر، أكمل المطرب اللبناني وائل جسار عامه الخمسين، بينما شهد الرابع والعشرون ميلاد الفنانة المصرية ميرفت أمين، والخامس والعشرون ميلاد الفنان المصري خالد الصاوي، والسادس والعشرون ميلاد الفنان التونسي ظافر العابدين، في أسماء تركت بصماتها على الشاشتين العربية والسينمائية.

ومع اقتراب الشهر من نهايته، يحل غداً السبت موعد ميلاد الفنان السعودي ناصر القصبي، أحد أبرز رموز الكوميديا الاجتماعية الخليجية، والمطرب اللبناني عاصي الحلاني، صاحب الحضور الممتد في الأغنية العربية، قبل أن يختتم التاسع والعشرون من نوفمبر قائمة أبرز مواليد الشهر بالموسيقار حميد الشاعري، أحد الأسماء المؤثرة في تطوير الأغنية الشبابية العربية.

وتتجاوز دلالة هذه المصادفة الزمنية مجرد اجتماع تواريخ الميلاد؛ إذ تكشف عن أجيال صنعت تحوّلات متباينة في الغناء والتمثيل، ونجحت في تحويل الموهبة إلى إرث ثقافي متجدد. وبين أصوات رحلت وأخرى تواصل حضورها، يبقى نوفمبر مناسبة لاستعادة تاريخ فني تثبت أعماله أن القيمة الحقيقية للفنان تتحدد بقدرته على البقاء في ذاكرة الجمهور، بعدما تتغيّر الأذواق وتتبدل وسائل الإنتاج وتتعاقب الأجيال.