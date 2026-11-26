انطلقت أمس أولى ليالي حملة «نحييه ونحيّيه» التي تنظمها هيئة المسرح والفنون الأدائية، وسط برنامج متنوع يجمع العروض المسرحية والفنون الأدائية والسيرك، إلى جانب تجارب تفاعلية تستقطب الزوار، وتتيح لهم التعرف على الفنون الأدائية والمشاركة في تجاربها، وذلك بحديقة النور ببريدة.

عروض متنوعة

واستقبلت الحديقة الزوار ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً، عبر مجموعة من العروض الأدائية المتنوعة، شملت عروض السيرك والدمى، وصولاً إلى العروض المسرحية على المسرح الرئيسي، التي شكلت أبرز محطات البرنامج المسائي.

مسرحية العائلة

وشهدت الليلة تقديم مسرحية «العائلة» وهي عمل كوميدي يتناول اختلاف أفراد الأسرة في فهم الفنون الأدائية وتذوقها، ويستعرض تنوع هذه الفنون وأساليب التعبير عنها، إلى جانب مسرحية «الفنان»، التي تتناول رحلة شاب يخوض تجارب متعددة بحثاً عن صوته الفني الخاص على خشبة المسرح. وتضمنت الفعاليات المصاحبة مجموعة من التجارب التفاعلية المنتشرة في أرجاء الحديقة، من بينها «عيش الدور»، التي تتيح للزوار الاقتراب من عالم الشخصيات والأداء المسرحي، و«حكايات الدمى»، للتعرف على فنون الدمى وما تحمله من خيال وحكايات، و«إيقاع الفن»، التي تقدم تجربة للتعرف على الإيقاعات والفنون الأدائية، بما يجمع المشاهدة والمشاركة والاكتشاف. وتستمر حملة «نحييه ونحيّيه» في حديقة النور حتى 28 نوفمبر الجاري، ضمن جولتها في مناطق المملكة، التي تهدف إلى توسيع حضور الفنون المسرحية والأدائية، وتعزيز ارتباط المجتمع بها، وإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف على تنوعها، والتفاعل معها عبر تجارب حية وتفاعلية في الفضاءات المفتوحة، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي السعودي.