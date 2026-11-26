كشفت الإعلامية المصرية هبة الأباصيري عن نجاتها من موت محقق في الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الدائري في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأسفر عن اندلاع حريق هائل في صهريج محمّل بمواد بترولية، ما أدى إلى امتداد ألسنة النيران إلى عدد من المركبات الموجودة في محيط الحادث.

دقائق وثواني

وحرصت الأباصيري على طمأنة متابعيها على سلامتها، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، كشفت فيه عن اقترابها من موقع الحادث، وأن فارق دقائق أو حتى ثوانٍ معدودة كان وراء نجاتها من الموت أو عدم تعرضها للأذى.

وكتبت الأباصيري: "دقائق ويمكن ثوانٍ معدودة فرقت بين الحادث الأليم على الطريق الدائري وبين النجاة واللطف اللي ربنا أكرمني بيهم، الله يرحم الضحايا ويصبّر ذويهم ويشفي المصابين، اللهم آمين يا رب العالمين".

وأثار منشور الأباصيري تفاعلاً واسعاً بين متابعيها، بعدما كشفت عن نجاتها من الحادث بفارق زمني بسيط جداً، وعبّرت عن امتنانها لله على سلامتها، داعيةً بالرحمة للضحايا وبالصبر لأسرهم وبالشفاء للمصابين.

وجاءت رسالة الإعلامية هبة الأباصيري بعد الحادث الذي وقع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق، عقب اشتعال صهريج محمّل بمواد بترولية، ما تسبب في اندلاع حريق هائل وامتداد ألسنة اللهب إلى عدد من السيارات والدرّاجات البخارية المتواجدة في محيط المكان، وأسفر عن تفحّم عدد كبير من المركبات.

حادثة الوراق

وشهد الطريق الدائري في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، بعد اشتعال صهريج محمّل بمواد بترولية، الأمر الذي أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من المركبات، وعلى الفور هرعت فِرق الإطفاء إلى المكان للسيطرة على الحريق وإخماده.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصاً وإصابة 28 آخرين بجروح، إلى جانب تفحّم 27 مركبة، ما بين سيارات ودرّاجات بخارية، فيما تواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، والوقوف على حجم الخسائر التي خلّفها الحادث.