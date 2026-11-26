أُعلن تأجيل حفلي الفنانين تامر حسني وتامر عاشور، اللذين كان مقرراً إقامتهما مساء (الجمعة) في مدينتي والفسطاط، تضامناً مع أسر ضحايا حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، واحتراماً لحالة الحداد التي أعقبت الحادث.

تأجيل الحفلين

وجاء قرار تأجيل حفل تامر حسني، الذي كان مقرراً في مدينتي، عقب مشاورات بين الفنان وإدارة مجموعة طلعت مصطفى والشركة المنظمة، انتهت إلى إرجاء الحفل مراعاة لمشاعر أسر الضحايا ومشاركة حالة الحزن التي تسود الشارع المصري.

وفي السياق نفسه، تقرر تأجيل حفل تامر عاشور، الذي كان مقرراً إقامته في منطقة الفسطاط، حداداً على أرواح الضحايا وتقديراً لمشاعر ذويهم.

وتأتي هذه القرارات في ظل موجة تضامن مع ضحايا الحادث داخل الوسط الفني والثقافي، بعدما فضلت جهات منظمة وفنانون إرجاء فعاليات فنية كانت مقررة خلال فترة الحداد.

حريق الوراق

واندلع حريق مروع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، فيما استنفرت الأجهزة المعنية جهودها للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين لتلقي العلاج.

حريق الوراق

وعقب الحادث، تفقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي المصابين في المستشفى، مؤكداً توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية اللازمة لهم ومساندة أسر الضحايا. كما أعلن توجه الحكومة نحو تقديم دعم استثنائي للمتضررين، بالتنسيق مع البنوك ورجال الأعمال، في إطار تحرك أوسع لمواجهة التداعيات الإنسانية والمادية للحادث.

وامتدت مبادرات الدعم إلى مجتمع الأعمال، إذ أعلن مجلس الوزراء تلقي تبرعات بقيمة 30 مليون جنيه من رجال الأعمال هشام طلعت مصطفى وأحمد عز وياسين منصور، بواقع 10 ملايين جنيه من كل منهم، على أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي تسليم المبالغ إلى مستحقيها من أسر الضحايا والمصابين.