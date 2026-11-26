أعلن الفنان المصري أحمد العوضي إطلاق مسابقة جديدة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، رصد لها جوائز مالية يصل إجمالي قيمتها إلى 100 ألف جنيه، بواقع 10 آلاف جنيه لكل فائز.

حملة ترويجية

يأتي هذا في إطار الحملة الترويجية لمسلسل أحمد العوضي الجديد «سلطان الديب»، الذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2027.

ونشر العوضي تفاصيل المسابقة عبر حسابه، موضحاً أن عدد الفائزين يبلغ 10 أشخاص، يحصل كل منهم على جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وطرح سؤالاً يتعلق بأحد تفاصيل العمل، إذ كتب: «سؤال المسابقة وعشر فائزين كل فائز 10 آلاف جنيه.. سلطان الديب الكلب بتاعه لونه إيه؟ 1- أسود 2- أخضر 3- أحمر.. جاوب وشارك السؤال مع إخواتك».

وأضاف: «هلم الورق كمان أربعة أيام.. مسلسل الشارع إن شاء الله»، في إشارة إلى موعد مرتبط بالتحضيرات الخاصة بالمسلسل، وهو ما دفع متابعيه إلى التفاعل مع المنشور والتساؤل عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالعمل المنتظر.

ويأتي الإعلان عن المسابقة بالتزامن مع التحضيرات الجارية للمسلسل، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأسماء الفنية، ويعتمد على مشاركة عدد كبير من الفنانين في تقديم أحداثه وشخصياته.

سلطان الديب

ومسلسل «سلطان الديب» من تأليف الكاتب محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج المنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولته أحمد العوضي ورانيا يوسف ويارا السكري وسوسن بدر وعدد آخر من الفنانين.