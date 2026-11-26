أعلن الفنان المصري محمد ثروت وفاة شقيقه سعيد ثروت، وشارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك رسالة نعي مؤثرة، طالب من خلالها الدعاء لشقيقه الراحل بالرحمة والمغفرة.

ونشر محمد ثروت رسالة جاء فيها: أنه يحتسب شقيقه عند الله، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يعفو عنه ويكرم مثواه ويوسع مدخله، وأن يمنح أسرته وأحباءه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنان مع منشوره، وحرصوا على تقديم واجب العزاء له ولأسرته، معربين عن تعاطفهم مع حزنه، ومتمنين للفقيد الرحمة والمغفرة.

آخر الأعمال

فنيا، واصل محمد ثروت نشاطه خلال 2026 من خلال مشاركته في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية، كان من أبرزها ظهوره في مسلسل «علي كلاي»، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2026، وشارك في بطولته أمام الفنان أحمد العوضي، كما ظهر في الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة».