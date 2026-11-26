بعد سنوات من الخلافات والإجراءات القضائية، توصل النجمان براد بيت وأنجلينا جولي إلى تسوية لإنهاء نزاعهما القانوني بشأن بيع حصة جولي في عقار «شاتو ميرافال» الفرنسي، الذي يضم مصنعاً للنبيذ وكروم عنب.

اتفاق خارج المحكمة

وأعلن الطرفان، في بيان مشترك نُشر أمس (الأربعاء) عبر موقع «بيج 6»، التوصل إلى اتفاق خارج المحكمة، مؤكدين أنه يصب في مصلحة عائلتهما، دون الكشف عن تفاصيل التسوية.

وجاء في البيان: «لقد توصلنا إلى تسوية خارج المحكمة تصب في مصلحة عائلتنا، ولن ندلي بأي تعليقات إضافية، وأي تصريحات تظهر في وسائل الإعلام وتُنسب إلى مصادر، فهي في الواقع لا تصدر عنا ولا عن أي شخص مقرب منا».

جذور النزاع

وتعود جذور النزاع إلى 2021، عندما باعت أنجلينا جولي حصتها في العقار لرجل الأعمال الروسي يوري شيفلر، في صفقة اعترض عليها بيت، الذي رفع دعوى قضائية ضدها في فبراير 2022، معتبراً أن البيع خالف اتفاقاً سابقاً بينهما يقضي بعدم التصرف في حصصهما دون موافقة الطرف الآخر.

في المقابل، قالت أنجلينا إن بيت ربط موافقته على شراء حصتها بتوقيعها اتفاقية عدم إفشاء موسعة، وهو ما رفضته، بينما نفى محامو الممثل الاتهامات المتعلقة بمحاولة التستر على إساءات مزعومة.

وتطور الخلاف إلى دعاوى متبادلة؛ إذ رفعت أنجلينا دعوى مضادة طالبت فيها بتعويض قدره 250 مليون دولار، متهمة بيت باتخاذ إجراءات قانونية بهدف التأثير في ملكية العقار والاستفادة من عوائده.

وفي يونيو الماضي، حقق بيت تقدماً قانونياً بعدما وافقت المحكمة العليا في كاليفورنيا على طلب فريقه إلزام مسؤولين في «مجموعة ستولي» بتقديم إفادات تتعلق بصفقة بيع مصنع النبيذ، الذي انتقلت حصته إلى شركة «تينوتي ديل موندو» التابعة للمجموعة.

وتأتي التسوية الجديدة بعد إنهاء الطرفين إجراءات طلاقهما في ديسمبر 2024، لتضع حداً لنزاع قانوني استمر أكثر من أربع سنوات حول العقار الفرنسي.