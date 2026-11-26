أرجعت الفنانة المصرية داليا البحيري ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، إلى عدم تلقيها عروضاً للمشاركة في أعمال جديدة ما تسبب في شعورها بالإحباط والحزن، متمنية أن تتغير الأوضاع وتتمكن من العودة إلى التمثيل.

أزمات وتغييرات

وقالت داليا البحيري في تصريحات صحفية: «لا أرتبط حالياً بأي مشاريع فنية، ولم أشارك سوى في عملين خلال السنوات الست الماضية؛ ما أثّر في حالتي النفسية، خاصة أنني أفتقد العمل في المجال الذي أحبه».

وكشفت أن ابتعادها عن التمثيل يأتي بسبب الأزمات والتغيرات التي يشهدها الوسط الفني خلال الفترة الحالية، معربة عن أملها في انتهاء هذه المرحلة وعودة النشاط الفني، بما يتيح لها فرصاً جديدة للظهور أمام الجمهور.

مهرجان الفيوم

من جهة ثانية تشارك البحيري في الدورة الثالثة من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، المقامة حالياً في محافظة الفيوم، وتتولى رئاسة لجنة التحكيم.

وكان آخر ظهور لها في السينما من خلال فيلم «أولاد حريم كريم»، الذي عُرض في أغسطس 2023، وشارك في بطولته مصطفى قمر وبسمة وعلا غانم وخالد سرحان وبشرى وعمرو عبد الجليل، إلى جانب عدد من الفنانين. والفيلم من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.