أعلنت لجنة الأفلام في قطر التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الفنان اللبناني فضل شاكر للحصول على حقوق لتحويل سيرته إلى فيلم، ضمن مشاريع كُشف عنها خلال مهرجان الدوحة السينمائي، دون الإعلان عن تفاصيل فريق العمل أو موعد بدء الإنتاج والعرض.

تفاصيل المشروع

ورغم أن سيرة فضل شاكر تحمل العديد من المحطات المثيرة للجدل، لا تزال تفاصيل المشروع السينمائي غير واضحة، إذ لم يُعلن عن أسماء المشاركين أو موعد التصوير، كما لم تتضح طبيعة المعالجة التي سيقدمها الفيلم للأزمات التي مر بها، أو مدى اعتماده على روايته الشخصية وشهادات المقربين منه، وهو ما يترك الباب مفتوحاً أمام تساؤلات الجمهور بشأن ما سيكشفه العمل عن حياته.

محطات إنسانية فنية

ومر الفنان اللبناني بمحطات إنسانية وفنية عديدة، بدأت بطفولة قاسية عاشها في دار للأيتام رغم وجود والديه، مروراً بقصة زواج ارتبطت بأغنية للفنان جورج وسوف، ثم سنوات من النجاح الفني والاعتزال والاختفاء، وصولاً إلى السجن والعودة إلى المسرح، في رحلة انتهت بتحقيق حلم الغناء مجدداً أمام الجمهور.