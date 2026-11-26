وسط حضور دبلوماسي وفني وثقافي، افتُتح في أتيليه جدة للفنون التشكيلية معرض «حكايا الروح» للفنانة الأردنية شيرين العوران، بمشاركة عدد من السفراء والقناصل، ونخبة من الفنانين والنقاد السعوديين والعرب.

وشهد الافتتاح حضور القناصل العامين لمصر وبريطانيا والأردن والولايات المتحدة وليبيا، إلى جانب القنصل العراقي والقنصل المغربي والقنصل العماني، وعدد من الأسماء الفنية والثقافية، من بينهم الفنان والناقد السعودي عبدالله إدريس، والفنان والناقد عمر الزهراني، والفنان أحمد حسين، والفنان السوداني عجيب يوسف عجيب، والفنان السوري منذر شرابي، ومدير الأتيليه الفنان عبدالعزيز بوبي عشر.

جانب من الحضور الكبير للمعرض

وأوضح رئيس مجلس أتيليه العرب للثقافة والفنون هشام قنديل أن المعرض يضم 35 عملاً فنياً تمثل أحدث إنتاج الفنانة، ويستمر عشرة أيام، على أن يُنظم على هامشه حوار مفتوح يتناول تجربتها الفنية، ويسلط الضوء على ملامحها ومحطاتها المختلفة.

وتتناول أعمال العوران الوجوه الإنسانية والعمران المدني والبيوت المتراكبة والنوافذ، مستلهمة عناصر زخرفية من التراث العربي والبُسط الصوفية في بيوت الشعر البدوية، في تجربة تمزج بين التكوين الهندسي والعناصر العضوية بحرفية فنية. وقالت العوران إن «حكايا الروح» تستحضر حكايات قد لا ترتبط بذاكرة مباشرة، لكنها تسكن الروح وتشكل جزءاً من تكوينها، موضحة أن كل لوحة تمثل محاولة للإنصات إلى تلك البصمة وتحويل ما لا يُقال إلى حكاية ولون وتعبير ووجوه وخطوط.

الحضور يستعرضون اللوحات الفنية

وأضافت أن المعرض يمثل رحلة بين الذاكرة والشعور، وبين الحكايات التي عاشها الإنسان وتلك التي احتفظت بها روحه، في محاولة لاستكشاف الصلة بين التجربة الإنسانية وما يترسب في الوجدان.