من أضواء الشاشة والمنصات الرقمية إلى أروقة النيابة في إسطنبول، انقلب المشهد فجأة على أسماء لامعة في الفن والإعلام التركي بعدما فتحت السلطات تحقيقاً متشعباً يلاحق شبهات تتعلق بالمخدرات (حيازة وتعاطياً وتوفيراً واتجاراً) إلى جانب اتهامات بالدعارة وغسل الأموال، وسط توقيفات وإجراءات رقابية وضعت عدداً من المعروفين تحت المجهر.

بدأت الفصول المثيرة بصدور مذكرات توقيف طالت 35 شخصاً، ضمّت وجوهاً مألوفة لدى الجمهور مثل أوزجان دينيز، وبورجو أوزبيرك، ودنيز تشاكير، ومراد باش أوغلو، ومراد جيلان، إلى جانب مؤثرين ورجال أعمال، ومع تنفيذ توقيف 24 مشتبهاً بهم واستمرار تعقب الباقين، خضع الموقوفون لفحوصات طبية وتحاليل كشف عن المخدرات في معهد الطب الشرعي قبل نقلهم إلى قصر العدل في منطقة «جاغلايان» بإسطنبول.

غير أن مسار التحقيقات حمل مفاجآت متلاحقة، فبينما أُعيد 14 مشتبهاً بهم إلى مركز الشرطة بعد تمديد توقيفهم لاستكمال الاستجواب، أُفرج عن تسعة آخرين (يتقدمهم أوزجان دينيز وبورجو أوزبيرك ودنيز تشاكير) تحت قيود قضائية شملت منعهم من مغادرة البلاد، في وقت نفى فيه النجوم الثلاثة أمام النيابة العامة تعاطي المخدرات أو ارتباطهم بأي من الشبهات الموجهة إليهم.

ولم يقف الملف عند هذا الحد، إذ برز طلب توقيف الفنانة جيلان كايا على خلفية شبهة غسل الأموال المتحصّلة من جرائم، بالتوازي مع طلبات رقابة قضائية ومنع من السفر شملت تسعة من المشتبه بهم بعد سماع إفادات عشرة منهم أمام النيابة.

ووفق بيان مكتب المدعي العام في إسطنبول الذي يباشر القضية عبر مكتب التحقيق في التهريب والمخدرات والجرائم الاقتصادية، فإن التحقيقات تستند إلى إفادات المشتبه بهم والشهود (ومن بينهم شهود سريون) إلى جانب تقارير فنية أُعدّت بعد فحص هواتف محمولة ومواد رقمية مضبوطة، في ملف لا تزال فصوله مفتوحة على مزيد من التطورات.