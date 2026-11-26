في مثل هذا اليوم قبل 12 عامًا، ودّع الوسط الفني العربي الفنانة اللبنانية صباح، المعروفة بلقب (الشحرورة)، التي رحلت في 26 نوفمبر 2014 عن عمر ناهز 87 عامًا، تاركة خلفها إرثًا فنيًا ضخمًا جعلها واحدة من أبرز رموز الغناء والسينما العربية.

اسمها الحقيقي جانيت جرجس فغالي، وقد بدأت رحلتها الفنية من لبنان قبل أن تتجه إلى مصر، حيث انطلقت شهرتها على نطاق واسع بعد اكتشاف موهبتها والمشاركة في أفلام سينمائية فتحت أمامها أبواب النجومية، ليصبح اسم (صباح) أحد أشهر الأسماء في تاريخ الفن العربي.

وخلال مسيرة امتدت لعقود، قدمت الشحرورة أكثر من 3500 أغنية وشاركت في نحو 87 فيلمًا و27 مسرحية، فيما ارتبط اسمها بالأغنية اللبنانية والفلكلور الشعبي، ونجحت في إيصال الفن اللبناني إلى مسارح عالمية بارزة؛ من بينها الأولمبيا في باريس وقاعة كارنيغي في نيويورك وقاعة ألبرت الملكية في لندن.

ولم تكن صباح مجرد مطربة أو ممثلة، بل تحولت إلى ظاهرة فنية واجتماعية صنعت حضورًا استثنائيًا امتد لأكثر من سبعة عقود، وظلت شخصيتها المرحة وحبها للحياة جزءًا أصيلًا من صورتها لدى الجمهور العربي.

ومن أكثر المواقف التي استعادها محبوها في ذكرى رحيلها وصيتها الشهيرة التي دعت فيها إلى الفرح بدل الحزن، إذ طلبت ألا يكون يوم رحيلها يوم بكاء، بل مناسبة للغناء والدبكة واستذكار اللحظات السعيدة التي صنعتها طوال حياتها الفنية.

وبعد مرور 12 عامًا على غيابها، لا تزال أغاني صباح وأفلامها حاضرة لدى أجيال متعاقبة، فيما يبقى لقب (الشحرورة) عنوانًا لفنانة نجحت في تحويل موهبتها إلى إرث فني عربي عابر للزمن.