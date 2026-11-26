في إجراء قضائي صارم هزّ الوسط الفني المغربي، قررت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء سحب جوازي سفر مغنية وممثلة معروفتين وإغلاق الحدود في وجهيهما، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية استقطاب ضحايا إلى شركة تعمل بنظام «التسويق الهرمي».

ووفق معطيات أوردتها وسائل إعلام محلية، جاء قرار المنع من مغادرة التراب المغربي بحق المعنيتين المشار إليهما بالأحرف الأولى (ص.ح) و(س.د)، عقب جلسة استماع مطوّلة قضتا خلالها ساعات أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث جرت مواجهة (ص.ح) بإحدى المشتكيات، في انتظار مواجهتها بمشتكية ثانية ضمن مسار البحث التمهيدي.

ولم تتوقف التحقيقات عند حدود الفنانتين، إذ استمعت الفرقة الوطنية أيضاً إلى مسؤولي الشركة المعنية، التي اعتمدت على مشاهير ومؤثرين للترويج لنشاطها واستقطاب المشاركين عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستند هذه المتابعة إلى ثلاث شكاوى كانت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع قد توصلت بها وأحالتها الأسبوع الماضي إلى الشرطة القضائية، لتعميق البحث والاستماع إلى المشتكين والمشتبه فيهم وكل من تربطه صلة بالملف.

وتشير تفاصيل القضية إلى تعرّض عدد من المنخرطين في الشركة لعمليات نصب واحتيال، تقوم على إغرائهم بدفع مبالغ مالية مقابل وعود بمضاعفة أرباحهم كلما نجحوا في استقطاب مشتركين جدد.

وتضع هذه التطورات مجموعة من الأسماء المعروفة (من بينها شخصية إعلامية اشتهرت بانتمائها إلى القناة الثانية المغربية) في مأزق قانوني حقيقي، نظراً لترويجهم للعلامة التجارية عبر منصاتهم الرقمية، ما قد يعرّضهم للمساءلة القضائية في حال ثبوت مشاركتهم في الإيقاع بالضحايا.