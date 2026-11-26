جددت الفنانة المصرية لقاء سويدان مطالبتها بإنهاء قرار منعها من الظهور إعلامياً، معربةً عن استيائها من استمرار إيقافها رغم تجديد تصريح مزاولة المهنة واستكمال الإجراءات التي طلبتها نقابة الإعلاميين في مصر، مؤكدة أنها لم تحصل على فرصة للتحقيق معها أو الرد على الشكاوى المقدمة ضدها.

ووجهت لقاء سويدان رسالة إلى نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «فيسبوك»، طالبت فيها بمراجعة موقفها، مشيرة إلى أنها أبدت استعدادها للحضور إلى مقر النقابة وتوضيح حقيقة ما نسب إليها، لكنها لم تتلقَ استدعاءً للتحقيق حتى الآن.

سبب استمرار قرار المنع

وأوضحت الفنانة أنها استجابت لمطالبة النقيب بتوفيق أوضاعها وتجديد تصريح مزاولة المهنة، لكنها لم تتمكن من العودة إلى عملها رغم إنهاء الإجراءات المطلوبة، معتبرة أن استمرار الإيقاف يستدعي توضيح الأسباب وراء القرار.

لقاء سويدان تنتقد إجراءات التحقيق

واعترضت لقاء سويدان على اتخاذ قرار منعها قبل الاستماع إلى أقوالها، مؤكدة أن الشكاوى لا تعني ثبوت المخالفة، وأن من حقها تقديم دفاعها قبل توقيع أي عقوبة.

وقالت في رسالتها: «لا عقوبة بلا تحقيق ولا إدانة لمجرد اتهام»، كما انتقدت صدور قرار الإيقاف قبل التحقيق معها، مضيفة: «عمرنا ما شفنا قبل كده الجزاء بيحدث ثم بيتم التحقيق، وأنا تم منعي بدون أن يتم التحقيق معي».

واختتمت الفنانة حديثها بالتشديد على ضرورة التحقيق في الشكاوى والاستماع إلى جميع الأطراف قبل اتخاذ أي إجراءات تأديبية، متمسكة بمطلبها إنهاء قرار منعها من الظهور دون أن يسبق ذلك التحقيق معها.

قرار سابق بمنعها من الظهور

وكان نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة قد أصدر قراراً بمنع لقاء سويدان من الظهور عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة داخل مصر، مع إحالتها للتحقيق، استناداً إلى تقرير المرصد الإعلامي والشكاوى المقدمة ضدها، وما تضمنته من مخالفات لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.

وفي أعقاب القرار، أكدت النقابة ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة بالضوابط القانونية المنظمة للعمل الإعلامي، وعدم إتاحة الفرصة لغير الأعضاء المقيدين بجداولها أو غير الحاصلين على التصاريح اللازمة لممارسة المهنة.