تستعد الفنانة السعودية موضي الشمراني والفنان دحوم الطلاسي، لإحياء أولى الليالي الشعبية الطربية ضمن فعاليات موسم الرياض السابع، في 27 نوفمبر الجاري، على مسرح «محمد عبده أرينا - بنك الإمارات دبي الوطني»، برعاية الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم وإشراف «مجموعة روتانا للموسيقى»، في أمسية تجمع الأغنية الشعبية السعودية بالإيقاعات التراثية والطربية.

وشهد طرح تذاكر الحفل عبر تطبيق «webook» إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وفق المؤشرات الأولية، وسط ترقب محبي الفنانين لليلة تتنوع فيها الألوان الغنائية بين الشعبي والتراثي والطربي، بما يعكس خصوصية هذا اللون الغنائي وحضوره لدى الجمهور السعودي. ورفع النجمان سقف التوقعات خلال البروفات الموسيقية، بعدما أعلنا تحدياً مشتركاً لتقديم ليلة استثنائية، مؤكدين أن اجتماعهما على مسرح واحد يحمل مفاجآت للجمهور.

وقال كل من موضي الشمراني ودحوم الطلاسي، في تصريح إعلامي، إن حفلهما المرتقب «لن يكون ليلة عادية، بل ليلة سيتذكرها كل من يحضرها ويستمتع بمفاجآتها»، في إشارة إلى الاستعدادات الجارية لتقديم أمسية تتجاوز التوقعات.

ويأتي الحفل ضمن البرنامج الغنائي لموسم الرياض السابع، ليمنح الأغنية الشعبية السعودية مساحة جديدة للحضور على أحد أبرز مسارح الموسم، في ليلة تراهن على جماهيرية النجمين، وأصالة الموروث الغنائي والتفاعل المباشر مع الجمهور.