يسعى نجم هوليوود سيلفستر ستالون إلى تجديد شراكته الفنية مع منافسه السابق وصديقه الحالي أرنولد شوارزنيغر، عبر مشروع جديد محتمل ضمن عالم مسلسله الدرامي الناجح (Tulsa King)، في خطوة قد تعيد أحد أشهر ثنائيات أفلام الحركة إلى الواجهة.

وكشف ستالون، خلال مقابلة مع مجلة (Cigar Aficionado)، عن رغبته في إسناد بطولة مسلسل مشتق من العمل الأصلي إلى شوارزنيغر، مع إمكانية جمع الشخصيتين في أحداث مشتركة، على غرار التعاون الذي جمعهما سابقاً في سلسلة أفلام (The Expendables).

وأوضح النجم الأمريكي أن الفكرة لا تزال في إطار الطموح ولم تتحول بعد إلى مشروع إنتاجي رسمي، معرباً عن أمله في موافقة شوارزنيغر على خوض التجربة الجديدة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تواصل فيه منصة (باراماونت بلس) توسيع عالم (Tulsa King)، إذ تستعد لطرح مسلسل (Frisco King)، المشتق من العمل الأصلي، بقيادة الممثل صامويل إل جاكسون، في 18 ديسمبر المقبل.

ويتكون العمل الجديد من ثماني حلقات، ومن المنتظر أن يشهد ظهوراً خاصاً لستالون ضمن أحداثه، في إطار الربط بين الأعمال المنتمية إلى العالم الدرامي ذاته.

وتدور أحداث (Tulsa King) حول زعيم المافيا دوايت مانفريدي الذي يحاول تأسيس إمبراطورية إجرامية جديدة في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، بعدما أمضى 25 عاماً خلف القضبان.

ويعيد المقترح الجديد إلى الأذهان المنافسة التاريخية التي جمعت ستالون وشوارزنيغر خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، قبل أن تتحول تلك الخصومة إلى صداقة أثمرت عدة أعمال مشتركة، من أبرزها (Escape Plan).

ورغم الحماس المحيط بالفكرة، فإن مشاركة شوارزنيغر تبقى مرهونة بموافقته النهائية وتحويل المشروع إلى إنتاج رسمي خلال الفترة المقبلة.