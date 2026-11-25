عاد الفنان المصري سامح حسين إلى الوقوف على خشبة المسرح مجدداً بعد تعافيه من أزمته الصحية الأخيرة.

مساندة الجمهور

وشهد أحد عروض مسرحية «بوكس العيلة» أول ظهور لحسين أمام جمهوره على خشبة المسرح منذ تعافيه، حيث تحدث عن الدعم الذي تلقاه خلال فترة مرضه، في مقطع فيديو نشرته زوجته وسام عبر حسابها على «فيسبوك».

وأوضح حسين بأنه لم يكن يتوقع هذا العدد من الدعوات التي وصلته من أشخاص داخل مصر وخارجها، مؤكداً أن مساندة الجمهور كانت مصدر دعم له خلال واحدة من أصعب الفترات التي مر بها.

ولم يتمالك الفنان دموعه أثناء استعادة ذكرياته داخل المستشفى، قائلاً: «كنت خلاص في حالة صحية صعبة للغاية، لولا دعوات حضراتكم وكل الناس اللي أنا تفاجأت بيها، الناس قعدوا يدعوا لي داخل وخارج مصر، والله العظيم كنت قاعد في المستشفى بعيط».

ووجه حسين الشكر إلى كل من تواصل معه أو دعا له بالشفاء، مؤكداً تقديره للمساندة التي تلقاها، فيما حملت عودته إلى المسرح مشاعر خاصة بعد فترة غياب عن جمهوره.

نورت الدنيا

من جانبها، أعربت وسام، زوجة سامح حسين، عن سعادتها بعودته إلى الوقوف على خشبة المسرح، مشيرة إلى صعوبة هذه الخطوة بعد الأزمة الصحية التي مر بها.

ونشرت مقطع الفيديو الذي يوثق لقاءه بالجمهور، وأرفقته برسالة قالت فيها: «نورت الدنيا برجوعك يا سامح، تحية أول مرة مسرح بعد فترة غياب مكانتش سهلة علينا خالص، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وحتى يبلغ الحمد منتهاه».

وعكة صحية

وتعرض سامح حسين لوعكة صحية شديدة في سبتمبر الماضي، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، إذ خضع للملاحظة الطبية داخل غرفة العناية المركزة، إثر معاناته من ارتفاع مستمر في درجة الحرارة.

وأثارت حالته قلق جمهوره وزملائه في الوسط الفني، مع تداول أخبار عن وضعه الصحي وتزايد الدعوات التي تمنت له الشفاء.

وفي 25 سبتمبر غادر الفنان المستشفى بعد تحسن حالته وتلقيه الرعاية الطبية اللازمة، وعاد إلى منزله، موجهاً الشكر إلى كل من اهتم بحالته وتمنى له التعافي.

وجاءت عودته إلى عروض مسرحية «بوكس العيلة» بعد فترة من الغياب، ليجدد لقاءه بالجمهور الذي حرص على مساندته خلال أزمته الصحية.