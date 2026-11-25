وجهت الفنانة المصرية إلهام شاهين رسالة جديدة عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، عقب أزمتها مع رئيس نادى الزمالك السابق، مرتضى منصور، أكدت خلالها رفضها الإساءة إلى المرأة والتحرش اللفظي، مشددة على أن استخدام العبارات المهينة لا يعبر عن أخلاق المجتمع المصري، ولا يتفق مع قيم احترام النساء وتقديرهن.

وأعربت إلهام شاهين عن امتنانها للرسائل التي تلقتها من جمهورها والمساندين لها، مقدمة الشكر لكل من عبر عن دعمه، معتذرة عن عدم قدرتها على الرد على جميع الرسائل، التي وصفتها بأنها مليئة بالمحبة والأدب والإنسانية.

إلهام شاهين ترفض الإساءة للمرأة

وأكدت الفنانة أن المجتمع المصري اعتاد احترام المرأة وعدم التقليل من شأنها، منتقدة استخدام بعض الألفاظ التي تحمل انتقاصاً من النساء، مشيرة إلى أن هذه التعبيرات لا تمثل المصريين، ولا تعكس تربيتهم، قائلة: «نحن في مصر نحترم النساء ولا نحقر من شأنهن».

واستشهدت بمكانة المرأة المصرية عبر التاريخ، مستذكرة الملكة حتشبسوت وما وصلت إليه من مكانة قيادية في الحضارة المصرية القديمة، مؤكدة أن المرأة المصرية ظلت قوية ومميزة في مختلف المجالات على مر العصور.

موقف إلهام شاهين من التحرش اللفظي

وشددت إلهام شاهين على رفضها التحرش اللفظي بأي امرأة، سواء كانت فنانة أو غير ذلك، معتبرة أن الاعتداء بالكلمات لا يقل عدواناً عن التحرش الجسدي، وأبدت استغرابها من مساندة البعض لمثل هذه التصرفات، أو التعامل مع الألفاظ التي تتضمن إيحاءات وإساءات جسدية باعتبارها مادة للضحك والكوميديا.

كما انتقدت توجيه عبارات مسيئة إلى من يعترضون على هذه الألفاظ، مؤكدة أن استخدام لفظ الأم في سياق الإهانة أمر مرفوض، لما تحمله الأم من مكانة وقيمة لدى الجميع.

واختتمت الفنانة رسالتها بالتأكيد على اعتزازها بالفن المصري ومكانة الفنانين باعتبارهم سفراء لبلدهم في مختلف أنحاء العالم، موجهة التحية إلى الأمهات والنساء في مصر، ومختتمة حديثها بعبارة «تحيا مصر».

خلافات وأزمات متتالية

وسبق أن شهدت العلاقة بين إلهام شاهين ومرتضى منصور خلافات بسبب تصريحات ومواقف متبادلة، تخللتها انتقادات علنية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتجدد التوتر بين الطرفين عقب تصريحات الفنانة الأخيرة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إذ رد مرتضى منصور عليها بانتقادات حادة، ما أعاد خلافاتهما إلى الواجهة من جديد بينهما، تصل إلى تقديم شكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.