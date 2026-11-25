بعد غياب خمسة أعوام عن المنافسة الدرامية في رمضان، يستعد الفنان المصري علي ربيع للعودة إلى الشاشة من خلال مسلسل «الخال والد»، المقرر عرضه في رمضان القادم، في تجربة كوميدية جديدة يقدم خلالها شخصية مختلفة عن أدواره السابقة.

كوافير حريمي

ويجسد علي ربيع شخصية رجل يعمل في مهنة تصفيف شعر السيدات «الكوافير الحريمي»، يرث المهنة عن والده، لتدور الأحداث حول المواقف والمفارقات الكوميدية التي يواجهها بحكم طبيعة عمله واحتكاكه اليومي بعالم النساء.

ويخرج المسلسل وائل فرج، ومن المقرر أن يبدأ فريق العمل التصوير خلال ديسمبر المقبل، تمهيداً للانتهاء من المشاهد قبل انطلاق الموسم الرمضاني.