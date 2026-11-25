نفذت السلطات التركية حملة أمنية في إسطنبول، أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص، بينهم نجوم أتراك، على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات المخدرات والدعارة، من بينهم دينيز تشاكير التي عرفها الجمهور العربي من خلال مسلسل «حريم السلطان»، وأوزجان دنيز وبورجو أوزبيرك.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، شملت قرارات الضبط 35 شخصاً، نجحت الأجهزة الأمنية في توقيف 24 منهم، ومن بين الأسماء الأخرى الواردة في القضية عزت أوزيلهان ومراد جيلان ومراد باش أوغلو.

وتدور الشبهات حول وقائع تتصل بتعاطي المواد المخدرة وحيازتها والاتجار بها أو توفيرها، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات القضية.

فحص الهواتف يكشف تطورات جديدة

وتواصل النيابة العامة في إسطنبول جمع الأدلة وفحص المعلومات المرتبطة بالقضية، مستندة إلى إفادات المشتبه بهم والشهود، إلى جانب تحليل الهواتف المحمولة والمواد الرقمية التي جرى ضبطها، فضلاً عن المعلومات الواردة من مصادر سرية، في محاولة لكشف طبيعة الوقائع وتحديد الأطراف المرتبطة بها.

ولا تتوقف التحقيقات عند شبهات المخدرات، إذ تتضمن أيضاً وقائع مرتبطة بالدعارة، بينما لم تعلن السلطات حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن بقية الأشخاص المطلوبين، أو النتائج النهائية للتحقيقات.

أبرز أعمال النجوم الواردة أسماؤهم

وعلى الصعيد الفني، شاركت دينيز تشاكير في مجموعة من المسلسلات التركية الشهيرة، أبرزها «الأوراق المتساقطة» و«حريم السلطان» و«قطاع الطرق لن يحكموا العالم»، فيما ارتبط اسم أوزجان دنيز بأعمال درامية من بينها «عروس إسطنبول» و«الوردة السوداء» و«قصر الحب».

أما بورجو أوزبيرك، فقدمت عدداً من الأعمال التي حققت انتشاراً، من بينها «بنات الشمس» و«العشق الفاخر» و«حب منطق انتقام».

وتجدر الإشارة إلى أن ورود أسماء الفنانين في التحقيقات لا يعني إدانتهم، إذ تظل الشبهات قيد الفحص، وتبقى قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.