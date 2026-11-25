طوى الإعلامي المصري توفيق عكاشة فصلاً من خلافاته القضائية مع طليقته، بعدما سدد 282 ألف جنيه، قيمة مستحقات مالية متأخرة لصالح نجلهما يوسف، بموجب حكمين صادرين عن محكمة الأسرة بمدينة نصر.

تفاصيل الأحكام القضائية

وسدد عكاشة المبلغ عقب تحركات قانونية من جانب طليقته التي تشغل منصباً إدارياً بوزارة الإعلام، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح نجلها، والمتعلقة بنفقات المسكن، والفرش، والغطاء، وأجر الخادم.

وتوزعت المستحقات المالية على حكمين أصدرتهما محكمة أسرة مدينة نصر أول، قضى أولهما بإلزام عكاشة بدفع 262 ألف جنيه، تمثل متأخرات نفقة المسكن، والفرش، والغطاء الخاصة بنجله يوسف.

فيما ألزمه الحكم الثاني بسداد 20 ألف جنيه، قيمة متأخرات أجر الخادم، ليرتفع إجمالي المبالغ المستحقة بموجب الحكمين إلى 282 ألف جنيه.

إسدال الستار

وعقب مطالبة طليقة عكاشة بتنفيذ الأحكام القضائية، تولّى محامٍ موكل عن الإعلامي المصري إجراءات سداد كامل المبالغ المستحقة.

وبهذه الخطوة، أنهى عكاشة النزاع المالي المتعلق بمتأخرات النفقات الواردة في الحكمين، بعدما أوفى بالالتزامات المالية التي أقرتها المحكمة لصالح نجله يوسف