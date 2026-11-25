قررت المحكمة العسكرية اللبنانية تأجيل جلسة محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر، التي كان من المقرر انعقادها (الثلاثاء) 25 نوفمبر الجاري، إلى 20 ديسمبر المقبل، لتكون المرة الثالثة التي تتأجل فيها الجلسة خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية القضايا المتبقية بحقه أمام القضاء اللبناني.

تأجيلات متكررة منذ سبتمبر

ويأتي القرار بعد سلسلة من التأجيلات التي بدأت في سبتمبر الماضي، ما أدى إلى ترحيل النظر في الملفات القضائية العالقة بحق فضل شاكر إلى موعد جديد، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسة المقبلة من تطورات بشأن مسار القضايا المنظورة أمام المحكمة العسكرية اللبنانية.

محطات في المسار القضائي لفضل شاكر

وشهدت قضية فضل شاكر عدة تطورات خلال عام 2026، إذ أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، في 8 يوليو، قراراً بإخلاء سبيله في أربع قضايا أمنية، بعد تحديد كفالات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 500 مليون ليرة لبنانية، منها 100 مليون ليرة عن كل ملف من ثلاثة ملفات، و200 مليون ليرة في القضية المتعلقة بأحداث عبرا.

ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، ففي 15 يوليو الماضي، وافقت المحكمة على إلغاء قرار منع السفر الصادر بحق الفنان اللبناني، وأعادت إليه جواز سفره، مع إبقاء القضايا الأخرى قيد النظر لحين استكمال مسارها القضائي.

من تسليم نفسه إلى صدور حكم بالبراءة

وتعود بداية المرحلة الحالية من محاكمة فضل شاكر إلى أكتوبر 2025، حين سلّم نفسه للسلطات اللبنانية، ليخضع بعدها لإجراءات المحاكمة الحضورية أمام القضاء العسكري، بعد سنوات ظل خلالها بعيداً عن المثول أمام المحكمة.

وفي مايو 2026، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت حكماً ببراءته في إحدى القضايا، فيما استمرت المحاكمات المتعلقة بملفات أخرى، ليبقى موعد 20 ديسمبر المقبل محطة جديدة في مسار القضايا التي لا تزال منظورة أمام القضاء اللبناني.