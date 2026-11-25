فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إقامة حفل للفنان اللبناني فضل شاكر في القاهرة، خرجت شركة «Echo Sounds»، التي تتولى إدارة أعمال شاكر، عن صمتها إزاء المعلومات المتداولة بشأن إقامة حفل غنائي في مصر، مؤكدة عدم دقتها، بما في ذلك الشروط المنسوبة إليه والأجر المالي الذي قيل إنه سيتقاضاه.

مكانة خاصة

وأكدت الشركة أن مصر تحتل مكانة خاصة في قلب شاكر، الذي يكن لجمهورها الكثير من المحبة والتقدير، معربة عن استغرابها من استغلال هذا الأمر للترويج لمعلومات غير صحيحة، ومشددة على حرص شاكر لقاء جمهوره المصري في حفل غنائي مستقبلاً، داعيةً إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بشاكر، والاعتماد حصراً على ما يُنشر عبر حساباته الرسمية، أو الرجوع إلى إدارة أعماله للتحقق من صحتها.