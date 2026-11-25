توعد الفنان عايض يوسف بمقاضاة بعض الحسابات التي تتناول حياته الشخصية وتنشر معلومات تتعلق بحياته الزوجية وخصوصياته، مؤكداً عدم التهاون مع مَن يستمر في تجاوز الحدود والتدخل في شؤونه العائلية.

التحذير من التجاوزات

وعبّر عايض عن استيائه من حسابات تتابعه وتتناول تفاصيل حياته الخاصة، مشيراً إلى أنه سبق وحذّر من هذا النوع من التجاوزات، وأن صبره سينفد إذا استمر نشر ما يمس خصوصيته.

وكتب عايض رسالة شديدة اللهجة عبر حسابه الخاص في «سناب شات» قال فيها: «في حسابات قاعدة تجيني من المتابعين قاعدين يتكلمون عن حياتي الخاصة، وسبق وقلت اللي بيتكلم عن حياتي الخاصة ما رح اسكت بس الظاهر ما يفهم حتى ينسجن».

وأضاف: «عموماً اللي بيتكلم ويدور ترند أقسم بالله واللي خلقني لأعيّن محامين وين ما كانت دولته ورح أجرجره بالمحاكم حتى يتربّى، وأقسم بالله ما أسامح ولا أتهاون أو أعذر أي شخص، ما تجبروني».

كما وجّه الفنان السعودي رسالة حاسمة عبر حسابه الخاص في منصة «إكس»، طالب فيها باحترام خصوصيته وعدم نشر أخبار «كاذبة» أو تداول أي معلومات تتعلق بحياته الخاصة.

وقال في رسالته إن حياته الشخصية لن تكون متاحة للعلن، مشدداً على أن التدخل والتطفل المستمرين سيدفعانه للجوء الى القضاء، وأنه لن يتسامح مع أصحاب الحسابات التي تواصل نشر أخبار غير صحيحة عنه وعن زوجته.

أسباب الرسالة

وتعود خلفية هذا التوتر إلى إعلان عايض يوسف عقد قرانه في سبتمبر الماضي، عندما فاجأ جمهوره بنشر صور وفيديو من مراسم عقد القران، معلناً ارتباطه بامرأة اختارها شريكةً لحياته، دون الكشف عن هويتها أو تفاصيل تخصّها.

ومنذ ذلك الإعلان، ازداد فضول المتابعين لمعرفة هوية العروس، خصوصاً مع انتشار تكهنات حول جنسيتها وعائلتها وتفاصيل الزواج، فضلاً عن تداول معلومات تتعلق بالمهر الضخم والهدايا التي قُدّمت لها، وهو ما أزعج الفنان السعودي.

وبعد تدخل كبير في حياته الشخصية، اختار الفنان السعودي وضع حدود واضحة للتعامل مع حياته الزوجية، مؤكداً أن قرار إبقاء تفاصيلها بعيداً عن الإعلام جاء بالاتفاق مع زوجته، وأنه لا يرغب في تحويل علاقتهما إلى مادة للتداول والتكهنات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حفل الزفاف

واحتفل الفنان عايض يوسف بزفافه في الرياض يوم 18 نوفمبر الجاري، وتخللت الحفل فقرات غنائية ورقصات السامري بحضور عدد من الفنانين والمشاهير والإعلاميين، منهم إبراهيم الحجاج، محمد الشهري، هشام الهويش، راشد الفارس، وعلي العلياني.

وتبع حفل الرياض بيومين، حفل زفاف في الكويت أُقيم مساء (السبت) الماضي، وشهد غناء عايض لزوجته ومشاركة فنانين مثل سلطان خليفة وتهاني السلطان.