وجّهت الفنانة والإعلامية لقاء سويدان رسالة شديدة اللهجة إلى نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، عبّرت فيها عن اعتراضها على استمرار قرار منعها من الظهور إعلامياً، رغم تجديدها تصريح مزاولة المهنة واستعدادها للخضوع إلى التحقيق.

تحقيق قبل العقاب

وأكدت سويدان في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، أنها لا تزال ممنوعة من الظهور الإعلامي، رغم أنها لم تتطرق في برنامجها إلى أي شخص أو ترتكب، بحسب قولها، مخالفة للأكواد الإعلامية، مشددةً على ضرورة التحقيق معها والاستماع إلى أقوالها قبل اتخاذ أي إجراء عقابي بحقها.

وقالت: «نقيب الإعلاميين، حضرتك بعتلّي إني آجي أسدد وأقنن أوضاعي، وأنا إلى الآن ممنوعة من الظهور إعلامياً، رغم إني لم أذكر في برنامجي أي شيء يتعلق بأي حد أو أي أرتكب مخالفة للأكواد، لا عقوبة بلا تحقيق ولا إدانة لمجرد اتهام».

وأضافت كنت أتمنى أن يتم التحقيق معي فور تلقي النقابة شكوى ضدي، موضحةً أنها حضرت بالفعل إلى مقر النقابة، وأعلنت استعدادها للخضوع إلى التحقيق في أي وقت، إلا أنه لم يتم الاستماع إلى أقوالها حتى الآن.

وذكرت أن قانون النقابة ينص على التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى العضو، وإحالتها إلى مجلس التحقيق وفقاً للإجراءات القانونية، مع ضمان حق العضو في الدفاع عن نفسه والاستماع إلى أقواله قبل توقيع أي عقوبة.

وتابعت اعتراضها على الإجراءات التي اتُخذت بحقها، قائلةً: «عمرنا ما شفنا قبل كده الجزاء بيحدث ثم بيتم التحقيق، وأنا تم منعي بدون أن يتم التحقيق معي».

تقنين وتجديد

وأشارت سويدان إلى أن نقيب الإعلاميين أوضح لها أن قرار منعها من الظهور الإعلامي جاء بسبب عدم تقنين أوضاعها أو تجديد تصريح مزاولة المهنة، مؤكدةً أنها جدّدت التصريح، وكان من المفترض أن تستأنف عملها الإعلامي بعد ذلك.

واختتمت رسالتها بالتأكيد أن تقديم شكوى ضد أي عضو أو منتسب إلى النقابة لا يُعد دليلاً على ثبوت ارتكابه مخالفة، مشددةً على أنه لا يجوز أن تكون الشكاوى وحدها ذريعة لحرمانه من ممارسة عمله، ومجدّدةً تمسكها بمبدأ: «لا عقوبة قبل التحقيق».