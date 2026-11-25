أعلن شقيق الملحن والموسيقار المصري الراحل محمد رحيم مقاضاة الفنانة المصرية ساندي، على خلفية تصريحات أدلت بها عن شعورها بوفاته قبل حدوثها بنحو ستة أشهر.

استغلال إعلامي

وقال شقيق محمد رحيم، في منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطربة ساندي، بسبب حديثها عن شقيقي الراحل»، معتبراً بأنها استغلت اسمه وتاريخ ذكراه السنوية الثانية لتحقيق انتشار إعلامي.

وكتب شقيق الملحن المصري الراحل: «فيما يخص تجاوز إحدى الشخصيات المغمورة فنياً منذ سنوات باستغلال واستعمال اسم شقيقي الموسيقار الراحل محمد رحيم، مدعية أنها كانت على علم بوفاته قبل حدوثها بستة أشهر على الأقل، مستغلة اسم قامة كبيرة عالمية مثل الملحن والموسيقار محمد رحيم في تاريخ الذكرى السنوية الثانية لوفاته، ومستغلة الحدث في صناعة التريند».

موعد الوفاة

وأضاف تصريحات ساندي عن شقيقي تسببت في غضب الأسرة بأكملها، مشيراً إلى شعوره بالغضب بصفة خاصة بسبب حديثها عن معرفة موعد الوفاة مسبقاً.

وتابع: «حديث المطربة ساندي عن شقيقي محمد رحيم أثار غضب الأسرة كاملة، وأنا بصفة خاصة؛ لأن لا يعلم الغيب إلا الله، وأخي توفاه الله في موعده المحتوم، ولذا تم التوجه لاتخاذ اللازم قانونياً ضد المدعوة ساندي البدوي».

شعور بالوفاة

وتحدثت ساندي عن علاقتها بالملحن الراحل محمد رحيم، وكشفت عن إحساس راودها قبل وفاته بفترة، إذ شعرت بأنها قد تفقده، موضحة أنها توقعت وفاته قبل حدوثها بنحو ستة أشهر، لكنها ترددت في إخباره بما يدور في ذهنها خوفاً من أن يكون شعورها غير صحيح.

وقالت في تصريحات إذاعية: «كنت أشعر قبل وفاة محمد رحيم بنحو ستة أشهر بأنه سيموت، وهذا الإحساس ظل يرافقني لفترة، لكني لم أتمكن من التحدث معه خشية أن أتسبب في قلقه».

وأضافت زرت محمد رحيم قبل وفاته بخمسة أيام، وكنت أرغب في إخباره بما شعرت به طوال الأشهر السابقة، لكني تراجعت في اللحظة الأخيرة، خوفاً من أن أكون مخطئة.

وتطرقت ساندي إلى حالتها النفسية عقب وفاة الملحن، مؤكدة أنها ظلت تبكي لمدة شهر كامل، بسبب شعورها بالذنب لعدم إخباره بما كانت تشعر به قبل وفاته.