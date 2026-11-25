يستعد عشاق السينما وهواة جمع المقتنيات النادرة لفرصة استثنائية لاقتناء إحدى أشهر القطع في تاريخ أفلام الحركة، إذ يُطرح مسدس «بيريتا 92F» الذي استخدمه النجم الهوليوودي بروس ويليس في الجزء الأول من فيلمه الأيقوني «داي هارد»، للبيع في مزاد علني تنظمه دار روك آيلاند أوكشن من ضمن مزادها الرئيسي في مدينة بيدفورد بولاية تكساس، من 4 إلى 6 ديسمبر القادم، وسط توقعات بأن تتراوح قيمة بيعه ما بين 75 ألفاً و150 ألف دولار أمريكي.

مسدس أيقوني

يُعد هذا المسدس، الذي وفّرته شركة «ستيمبريدج» لتأجير الأسلحة السينمائية، واحداً من مسدسين فقط استُخدما خلال تصوير الفيلم الأصلي.

المسدس الأيقوني

وارتبط السلاح بذاكرة الجمهور بوصفه السلاح الشخصي الذي حمله الشرطي النيويوركي جون ماكلين (بروس ويليس) معه إلى لوس أنجليس، واستخدمه في مواجهته الشهيرة ضد عصابة هانز غروبر داخل برج «ناكاتومي».

هدية استثنائية

ويحظى توقيت المزاد بزخم إضافي نظراً إلى المكانة الراسخة لفيلم Die Hard كأحد أبرز أفلام موسم أعياد الميلاد المفضلة لدى الجمهور العالمي، ما يجعل القطعة هدية استثنائية لهواة المقتنيات السينمائية ذوي الميزانيات الضخمة.

ولا يقتصر مزاد تكساس على إرث ويليس فحسب، بل يضم مجموعة نادرة من الأسلحة التي ظهرت في كلاسيكيات أفلام الغرب الأمريكي مثل Bonanza وEl Dorado، إلى جانب قطع خاصة تعود لنجوم أسطوريين من أمثال فرانك سيناترا وإلفيس بريسلي.

قيمة معنوية

في سوق المقتنيات السينمائية العالمية، تتضاعف القيمة السوقية للقطع المرتبطة بشخصيات أسطورية كلما اقترن إرثها بحنين الجمهور وغياب النجم عن الساحة.

ومع ابتعاد ويليس عن الأضواء بسبب وضعه الصحي، لم يعد مسدس «بيريتا 92F» مجرد أداة تصوير من فيلم حركة، بل تحوّل إلى تذكار ملموس يختزل ذروة العصر الذهبي لأفلام الأكشن، ويكرّم مسيرة ممثل صنع واحدة من أكثر الشخصيات السينمائية حضوراً في الثقافة الشعبية.

رحلة بروس ويليس

يأتي هذا الحدث الفني ليعيد تسليط الضوء على المسيرة الاستثنائية للنجم الذي اعتزل الشاشة الكبيرة قسراً بسبب ظروفه الصحية.

فقد بدأت فصول معاناة بروس ويليس مع المرض حين أعلنت عائلته، إلى جانب زوجته السابقة النجمة ديمي مور، في 2022، إصابته بالحبسة الكلامية، وهو اضطراب لغوي يؤثر في القدرة على التواصل والفهم، ما دفعه إلى التوقف نهائياً عن التمثيل.

وشاركت عائلة ويليس، إلى جانب مور، خبر التشخيص الأوّليّ لمرضه عبر تطبيق «إنستغرام» في 2022، برسالة مؤثرة جاء فيها: «هذا وقت صعب حقّاً لعائلتنا ونحن نقدّر حبّكم المستمرّ وتعاطفكم ودعمكم نحن نمرّ بهذا كوحدة عائلية قوية، وأردنا أن نُعلم معجبيه لأنّنا نعلم مدى أهميته بالنسبة إليكم، كما تعنون بالنسبة إليه».

وفي 2023، كشفت العائلة عن تطور حالته الصحية وتشخيصه الدقيق بالخرف الجبهي الصدغي، وهو نوع نادر وتدريجي من الخرف يصيب الفصين الجبهي والصدغي في الدماغ، ويؤثر بشكل مباشر في السلوك واللغة والقدرة على التواصل.

ومنذ ذلك الحين، يحيط أفراد أسرته، بمن فيهم زوجته إيما هيمنغ ويليس، وزوجته السابقة ديمي مور، وبناته الخمس، النجم برعاية مستمرة وتكاتف عائلي لافت، مع حرصهم على رفع الوعي العالمي بهذا المرض.