كشفت الفنانة المصرية جيهان راتب كواليس انسحابها من مسلسل «يوميات زوج معاصر» المعروض قبل 22 عاماً، مؤكدة تعرضها لمواقف مشابهة لما تحدثت عنه زميلتها الفنانة روجينا أخيراً بشأن مشاركتها في المسلسل.

تصرفات غير مهنية

وأوضحت راتب، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، أنها واجهت تصرفات غير مهنية من بطل العمل ومخرجته، مشيرة إلى أن الأزمة بدأت بعد توقيعها العقود والاتفاق على تقديم 10 حلقات، قبل أن تفاجأ بمحاولات لتغيير الحلقات المتفق عليها واستبدالها بأخرى، رغم بدء التصوير بالفعل.

رفض التعديلات

وأضافت رفضت قبول التعديلات التي طرأت على الاتفاق بعد التعاقد، معتبرة أن وضعها أمام أمر واقع عقب التوقيع وبدء تنفيذ العمل يمثل إخلالاً بالاتفاق، ولذلك قررت الاعتذار عن استكمال المسلسل، مكتفية بتصوير حلقة واحدة فقط بدلاً من الحلقات العشر التي كانت مقررة لها، لتتولى روجينا تقديم بقية الدور.

وربطت جيهان راتب بين تجربتها السابقة وما كشفته روجينا أخيراً عن كواليس مشاركتها في المسلسل، معتبرة أن ما تعرضت له الأخيرة لم يكن موقفاً منفرداً، وإنما تكرار لتصرفات واجهتها هي الأخرى قبل أكثر من عقدين.

ضغط نفسي

وأضافت أن استكمال روجينا للعمل رغم تقليص دورها وعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة ربما وضعها تحت ضغط نفسي، مشيرة إلى أن تراكمات تلك التجربة قد تفسر حالة الغضب التي ظهرت في حديثها الأخير عن المسلسل، معربة عن تفهمها لموقف روجينا، ووجهت لها الشكر لعدم تجاهل اسمها عند الحديث عن كواليس العمل، مؤكدة تقديرها لها واحترامها لما كشفته، كما وصفت ما واجهته خلال تجربتها بأنه سلوك افتقر إلى الاحترافية واحترام التعاقدات بين أطراف العمل.