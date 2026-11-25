كشف الفنان المصري خالد سليم تفاصيل الأزمة الصحية التي مرّ بها خلال الفترة الأخيرة، متحدثاً عن العملية الجراحية التي خضع لها في 2017 لاستئصال ورم من الأحبال الصوتية، والذي تبيّن أنه حميد، كما روى كواليس معاناته الصحية بعد اتخاذه قرار الإقلاع عن التدخين، وتأثير ذلك على صوته وقدرته على الغناء.

أزمة صحية

وأشار سليم خلال لقائه مع برنامج «عرب وود»، على هامش حضوره احتفالية مشروع «حكايات على الرف» للمخرج مجدي الهواري، إلى إصابته بمضاعفات صحية أصابت الرئة والحنجرة، بعدما تعرض لنوبات سعال شديدة تسببت في جرح الحنجرة، وقال: «ابتديت أكح بشكل قوي جداً، جرح حنجرتي، فبقى عندي مشكلات في الرئة وعندي مشكلات في الحنجرة».

عملية جراحية واستعاد سليم تفاصيل العملية الجراحية التي أجراها في 2017، موضحاً بأنه خضع لاستئصال ورم من الأحبال الصوتية، قبل أن تكشف الفحوصات أنه ورم حميد، ما جعله يشعر بالاطمئنان بعد فترة من القلق بشأن حالته الصحية، لافتاً إلى تجدد معاناته الصحية خلال الفترة الأخيرة، بعدما قرر الإقلاع عن التدخين.

وقال: «في 2017 عملت عملية استئصال لورم على الأحبال الصوتية، الحمد لله ربنا كرمني وطلع ورم حميد، بس أخيراً اللي حصل إن أنا أقلعت عن التدخين، ولما بطلته حصل لي مضاعفات، وبدأ يحصل زي أعراض انسحاب، طبعاً قدرت أتماسك الحمد لله بإن ما أرجعش للسجاير تاني، فدي قعدتني طبعاً 20 يوم باخد في أدوية تقيلة جداً».

وأوضح الفنان المصري حجم التأثير الذي تركته الأزمة الصحية على قدرته الصوتية، مشيراً إلى أن مشكلات الرئة والالتهابات التي تعرضت لها الحنجرة أثّرت على كفاءته في إخراج النفس واستخدام الأحبال الصوتية، ما انعكس على أدائه خلال مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية، في الحفلين اللذين أحياهما بالقاهرة والإسكندرية.

وقال: «الرئة اللي بتطلع النفس، مش موجودة بكفاءتها، والأحبال الصوتية تعبانه، فالاتنين بايظين، فإزاي كنت هقدر أطلع أغني في مهرجان الموسيقى العربية في حفلي القاهرة والإسكندرية؟ إلا لو أخدت كمية الأدوية اللي أنا أخدتها دي عشان أقدر أقف على رجلي وأغني على قد ما أقدر، يعني أنا كنت بغنّي بجد بـ30% من الباور بتاعي».

رمضان 2027

من جهة ثانية يشارك خالد سليم في بطولة مسلسل «القناع» مع ياسر جلال، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2027، ويضم العمل في قائمة أبطاله كل من: بسمة، خالد سليم، ميرهان حسين، هيدي كرم، دعاء حكم، وتوانا الجوهري، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمد السوري، وإخراج هشام الرشيدي.