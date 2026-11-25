تباينت التصريحات بشأن مسلسل يوثق حياة الملحن المصري الراحل محمد رحيم؛ فبينما تحدث شقيقه طاهر عن التحضير لعمل من 30 حلقة، أكدت ابنته ماس عدم علمها بأي تفاصيل عن المشروع، ما أثار تساؤلات حول حقيقة الأنباء المتداولة.

وفي ردها على الأنباء المتداولة، أكدت ماس أنها لا تعلم شيئاً عن المسلسل الذي انتشرت معلومات عن التحضير له، مشيرة إلى أنها لم تعلن عن وجود عمل يتناول سيرة والدها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على (إنستغرام).

وجاءت تصريحاتها لتكشف وجود اختلاف بين ما نسب إليها بشأن المشروع وما تعرفه بالفعل، خصوصاً أن الإعلان عن المسلسل ارتبط بتصريحات سابقة لأحد أفراد أسرة الملحن الراحل.

وتعود بداية القصة إلى حديث طاهر رحيم، شقيق الملحن الراحل، عن مشروع درامي يتكون من 30 حلقة، يسلط الضوء على مراحل حياة محمد رحيم، ويستعرض أبرز أعماله وتجربته في عالم التلحين، إلى جانب تأثيره في الأغنية المصرية والعربية.

وأوضح طاهر في تصريحات تلفزيونية أن مشوار شقيقه وما قدمه من ألحان يستحقان التناول في عمل تلفزيوني يوثق تجربته، ويقدم للجمهور صورة أوسع عن حياته وإبداعاته، إلا أن تصريحات ابنته أعادت الملف إلى دائرة التساؤلات، في ظل غياب تفاصيل رسمية تؤكد بدء تنفيذ المسلسل أو تحديد موعد عرضه.

يشار إلى أن رحل محمد رحيم في 23 نوفمبر 2024، عن عمر 45 عاماً، بعدما عثر عليه متوفى داخل منزله بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، وهو الخبر الذي أحدث صدمة واسعة بين زملائه ومحبيه.

وأكد التقرير الرسمي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، مرجحاً ارتباطها بأزمة صحية في القلب، فيما كشفت المعلومات المتداولة آنذاك اكتشاف وفاته بعد نحو 24 ساعة من حدوثها.

تميزت مسيرة الراحل محمد رحيم بتعاونات فنية مع عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي؛ من بينهم عمرو دياب وإليسا وشيرين عبد الوهاب، ونجح من خلالها في تقديم ألحان حققت انتشاراً واسعاً، أسهمت في تشكيل محطات مهمة في مشوار عدد من المطربين.