بعد غياب سينمائي منذ عرض (ريستارت)، يستعد الفنان المصري تامر حسني للظهور مجدداً على الشاشة الكبيرة من خلال مشروع يحمل اسم (يومين تلاتة)، إذ دخل الفيلم مرحلة التجهيزات النهائية، مع اقتراب بدء التصوير المقرر له ديسمبر المقبل، استعداداً لطرحه خلال العام القادم.

ويشهد العمل اجتماع تامر حسني مع مجموعة من الفنانين، بعدما وقع الاختيار على صبا مبارك لتقديم الدور النسائي الرئيسي، بمشاركة محمد فراج ومحمد ممدوح، فيما يواصل القائمون عليه استكمال الاتفاقات مع بقية الأبطال، تمهيداً للإعلان عن تفاصيل فريق التمثيل كاملاً.

وتتضمن خطة تنفيذ الفيلم تصوير مشاهده في أكثر من موقع، حيث ينتقل فريق العمل بين مصر وجزر الكناري الإسبانية، بالتزامن مع التحضيرات الخاصة بالشخصيات، وعقد جلسات تجمع الممثلين لمراجعة السيناريو والاستقرار على تفاصيل الأداء قبل بدء التصوير.

ويبتعد تامر حسني في فيلم (يومين تلاتة) عن الكوميديا التي قدمها في تجربته السينمائية الأخيرة، إذ ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية الرومانسية، ويرتكز على رحلة تجمع عدداً من الشخصيات، وتضعهم في مواقف متباينة ومفارقات غير متوقعة، تتشابك خلالها الأحداث في إطار يتناول قضايا من الحياة المعاصرة.

ويشارك تامر حسني في إنتاج الفيلم مع المنتج أحمد بدوي، ويتولى وليد الحلفاوي مهمة الإخراج، بينما تتولى ورشة (إرث) كتابة السيناريو تحت إشراف المؤلف هيثم دبور.

وكانت آخر مشاركة سينمائية لتامر حسني من خلال فيلم (ريستارت)، الذي جمعه بالفنانة هنا الزاهد، وعرض في موسم عيد الأضحى عام 2025، وقدم خلاله أحداثاً كوميدية.

وعلى صعيد نشاطه الغنائي، طرح تامر حسني ألبوم (مش هتكرر) في موسم صيف 2026، عبر قناته على (يوتيوب) والمنصات الموسيقية، واشتمل على 14 أغنية، وحقق تفاعلاً ملحوظاً منذ إطلاقه.