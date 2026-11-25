تعود الفنانة السورية كندة علوش إلى المنافسة الرمضانية في 2027 من خلال تجربة درامية جديدة، تستعد لتصويرها قريباً تحت عنوان (لا تسقط بالتقادم)، بمشاركة مجموعة من الفنانين، في عمل ينتمي إلى أجواء التشويق.

ويخوض المسلسل تجربة الحلقات القصيرة، إذ يتكون من 15 حلقة، ويجمع في بطولته كلاً من أحمد صفوت ومحمود حافظ ومحسن محيي الدين وميريهان حسين وعلي الطيب وبسنت حاتم، إلى جانب فنانين آخرين، لم يعلن عن أسمائهم حتى الآن.

وتحمل التجربة تعاوناً جديداً بين كندة علوش والمؤلفين عمرو أبو زيد وأحمد هشام، بعد اجتماعهما من قبل في مسلسل (خمسين خمسين)، فيما يخرج العمل زياد الوشاحي.

ويناقش العمل أحداثاً في إطار اجتماعي مشوق، ومن المقرر أن تتضح ملامح الشخصيات وتفاصيل الحكاية مع بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمالها

وعرض مؤخراً لكندة علوش مسلسل (خمسين خمسين)، بمشاركة معتز هشام وياسمينا العبد وحمزة دياب وانتصار وحازم إيهاب، إلى جانب عدد من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وشهد ظهور زوجها الفنان عمرو يوسف ضيف شرف ضمن أحداثه.

وعلى صعيد مشاركاتها السابقة، ظهرت كندة علوش في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل (إخواتي)، الذي شاركت في بطولته إلى جانب نيللي كريم وروبي وأحمد صلاح حسني وسوسن بدر وبيومي فؤاد وجيهان خليل.

وجاء مسلسل (إخواتي) من تأليف سما أحمد وإخراج حسن صالح، وقدم حكاية اجتماعية بمشاركة مجموعة من نجوم الدراما، حيث حصد العمل حينها تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.